Rapport: Wimbledon 2020 sera annulé lors de la réunion du conseil d’administration mercredi

Le Daily Mail britannique rapporte que Wimbledon devrait être annulé mercredi 2020 par l’AELTC en raison de la pandémie mondiale de coronavirus COVID-19 qui affecte gravement la Grande-Bretagne et le reste du monde.

Les championnats de Wimbledon 2020 étaient initialement prévus du 29 juin au 12 juillet, et à un moment donné, le tournoi était considéré comme un point de redémarrage possible pour le tennis professionnel après avoir été suspendu du début mars au 7 juin au moins par les organes directeurs du sport, l’ATP. , la WTA et l’ITF.

Au lieu de cela, il semble que l’AELTC ait examiné des options telles que déplacer la date ou jouer sans fans sur le site et décidé que l’annulation pure et simple est le meilleur des mauvais choix. Le rapport du Daily Mail ajoute que Wimbledon est couvert par une assurance pandémie qui couvrirait les pertes financières massives causées par l’annulation, un ensemble rare de couvertures d’assurance qui sont rares même dans le monde du sport. Wimbledon a été joué régulièrement depuis la Seconde Guerre mondiale, la dernière fois que la Grande-Bretagne et l’Europe étaient dans ce niveau de crise.

En présumant que Wimbledon est annulé, 2020 ne comportera que trois tournois du Grand Chelem et pas d’Olympiques, avec l’Open de France déplacé en septembre et début octobre, soit juste après l’US Open. L’annulation de Wimbledon suggère également que la saison de tennis sur gazon est entièrement terminée, ce qui signifie que les tournées professionnelles pourraient redémarrer sur des terrains durs au cours de l’été. Les Jeux olympiques viennent d’être déplacés en 2021 et se déroulent toujours à Tokyo à l’heure actuelle.

Le tennis a beaucoup plus de complications à surmonter en termes de survie à la crise des coronavirus et de redémarrage par rapport à d’autres sports, avec des restrictions de voyage affectant le sport de manière considérable, et un champ mondial de joueurs connaissant tous des restrictions locales en fonction de leur lieu de résidence, ainsi que avec les politiques de pays à pays ayant un impact sur les arrêts du tournoi sur le calendrier. Organiser des tournois même dans des conditions normales est un exploit difficile, avec de nombreux travailleurs temporaires et du personnel de soutien recrutés pour une période de plusieurs semaines, une telle organisation est actuellement impossible en raison du coronavirus, et plus d’annulations et de changements sont probablement imminents.

