RAPPORTS: Les Jeux Olympiques de Tokyo 2021 auront lieu entre Wimbledon et l’US Open

Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ont été reportés à 2021 car le nouveau coronavirus a fait des ravages dans le monde du sport. Le Comité International Olympique (CIO) considère le calendrier du tennis de manière significative alors que les pourparlers de finalisation des dates des Jeux Olympiques de Tokyo l’année prochaine commencent.

Les organisateurs travaillent en étroite collaboration avec d’autres organismes sportifs pour finaliser la date de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de 2021. Le CIO vise une fenêtre de juillet-août pour les Jeux olympiques de Tokyo reportés en 2021 et les dates seront confirmées dans un mois.

Les Jeux olympiques de Tokyo devraient s’ouvrir en juillet 2021

Selon les rapports du journal japonais Yomiuri, John Coates du CIO a révélé que la nouvelle place pour les Jeux de Tokyo devrait se situer entre Wimbledon et l’US Open 2021.

Le tournoi de Wimbledon devrait se terminer le 11 juillet 2021. En revanche, le tirage principal de l’US Open 2021 commencera le 30 août 2021. Les Jeux olympiques auront donc lieu entre le 11 juillet et le 30 août 2021.

“Nous voulons plus ou moins finaliser les dates dans quatre semaines”, a déclaré Coates, cité par Yomiuri.

Plus tôt dans une décision difficile, le CIO a reporté les Jeux à l’année prochaine. Les organisateurs ont pris cette décision car il n’a pas été possible de déplacer les Jeux olympiques d’été plus tard cette année.

Le report du plus grand événement sportif du monde est certainement un coup dur pour le Japon, pays hôte. Le pays a presque investi 12 milliards de dollars dans la perspective.

Selon le calendrier précédent, les Jeux olympiques de 2020 devaient avoir lieu entre le 23 juillet et le 8 août. Il semble que le CIO vise une date similaire à sa date d’origine pour commencer les Jeux l’année prochaine. Seul le temps nous dira quelle décision le CIO prendra concernant les nouvelles dates des Jeux olympiques de Tokyo. Cependant, nous espérons qu’il n’entrera en conflit avec aucune autre autorité sportive.

Varun Khanna

Diplômé MBA Tech | Passionné de sport | Écrivain par passion