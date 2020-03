RAPPORTS: Roger Federer et Laver Cup vont se retirer pour l’Open de France 2020

Les officiels de l’Open de France 2020 ont pris le monde du tennis par surprise en annonçant un report de l’épreuve. Les nouvelles dates, comme ils l’ont annoncé, doivent être du 20 septembre au 4 octobre, juste une semaine après l’US Open. Les nouvelles dates se chevauchent avec la Laver Cup, provoquant un peu de friction entre les deux épreuves. À première vue, la Laver Cup a concédé sa défaite et maintenant Roger Federer et d’autres organisateurs de l’événement peuvent chercher de nouvelles dates.

L’épidémie de COVID-19 a fait exploser tous les programmes de tennis. Alors que chaque événement annulé veut être reporté d’une manière ou d’une autre, Roland Garros a fait exactement cela de manière assez secrète. Cela ne les dérangeait pas que les dates se heurtent à la Coupe Laver, car ils n’avaient guère d’autre choix.

La Laver Cup est prévue du 25 au 27 septembre. Comme vous pouvez l’imaginer, ils étaient en plein milieu d’une énigme.

Roger Federer a joué un rôle majeur dans la création de cet événement. Il détient également une participation dans l’événement. Sa présence et son influence signifiaient que ce serait toujours un nouvel événement réussi, et ce fut le cas. Cependant, peut-il résister à un tournoi du Grand Chelem et sortir victorieux? Absolument pas.

Roger Federer n’hésitera pas à reporter

Les organisateurs ont initialement signalé leur intention de continuer comme prévu.

Mais à première vue, leur défi initial semble s’évanouir maintenant. Selon Heinz Guenthardt, Roger Federer n’hésitera pas à changer les dates.

«Non, certainement pas. Je ne peux pas non plus imaginer que Federer insiste sur la date de la Laver Cup. A Paris, 128 hommes et 128 femmes jouent dans le seul champ principal, en plus des qualifications et des doubles. Il y a une douzaine de joueurs à la Laver Cup. L’ATP est une association de joueurs, elle doit agir en conséquence. Surtout parce que les joueurs des grades inférieurs dépendent désormais de l’argent de l’Open de France. »

Heinz est un proche associé de Roger et également le capitaine de l’équipe de la Fed Cup suisse.

Un autre argument soulignant cette possibilité est que Federer lui-même devrait rater l’Open de France si les dates ne sont pas modifiées. Bien que ce ne soit pas l’événement le plus proche de son cœur, Roger voudra sûrement jouer sur la terre battue s’il le peut.