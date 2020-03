RAPPORTS: Roger Federer impliqué dans la décision de l’ATP d’annuler les événements

La réaction en chaîne du coronavirus a fermé de nombreuses entreprises sur la planète. En conséquence, la suspension de la tournée de tennis a également été prolongée. Le numéro quatre mondial Roger Federer aurait été impliqué dans les décisions d’annulation prises par l’instance dirigeante du tennis.

“Roger a été l’un des premiers à nous contacter pour s’assurer que la bonne chose a été faite”, a déclaré Mark Knowles, membre du conseil d’administration de l’ATP. Le BNP Paribas Open à Indian Wells, en Californie, a été le premier événement de tennis à être annulé en raison de la pandémie de coronavirus.

Plus tard, les organisateurs des tournois suivants étaient disposés à éviter l’annulation de leurs événements. Mais, selon les sources, Roger Federer a conseillé le conseil d’administration pour la suspension initiale de six semaines sur le circuit ATP (jusqu’au 27 avril 2020).

Roger Federer

Roger Federer conserve son classement

Avant même que l’idée d’annuler des tournois n’entre en scène, Roger Federer s’est inscrit pour une longue pause de mi-saison. En février, il a subi une intervention chirurgicale au genou droit et, plus tard, a pris du recul par rapport à la défense de ses titres à Dubaï et à Miami.

Il prévoyait de rester loin de la balançoire européenne sur terre battue et de reprendre sa tournée sur l’herbe. Roger était prêt à perdre 3180 points ATP et à quitter le top 5.

Mais, avec la pandémie de COVID-19 annulant la saison Sunshine Double et la terre battue européenne, et l’ATP gelant le classement, Federer ne perdra que 500 points de Dubaï. Il sera classé quatrième au monde avec 6630 points, une fois qu’il aura redémarré sa magie sur le terrain.

En bref, la rupture intempestive du circuit ATP a empêché la perte des points de classement de Federer. Les tournois débuteront le 8 juin 2020 et les épreuves sur gazon auront lieu selon le calendrier.

La légende suisse Federer défendra son titre à Halle puis s’envolera pour les pelouses de SW19 pour Wimbledon. Avant Halle Open, il pourrait envisager de jouer sur les terrains en herbe de Stuttgart, en Allemagne.