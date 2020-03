RAPPORTS: Wimbledon 2020 annoncera son annulation

La pandémie de coronavirus a créé le chaos dans le calendrier de tennis 2020. Cela a conduit à l’annulation d’une série de tournois. Il y a quelques jours, l’instance dirigeante de la Mecque du tennis ALTEC a publié un avis précisant qu’une réunion d’urgence déciderait de l’occurrence de Wimbledon 2020.

“Wimbledon 2020 annoncera l’annulation”

Dimanche, dans une interview accordée au réseau allemand Sky Sports, l’administrateur de tennis allemand Dirk Hordorff a révélé l’annulation de l’édition 2020 de Wimbledon. De plus, les épreuves sur gazon avant Wimbledon seront également annulées.

Cependant, selon ATP et WTA, la tournée a été annulée jusqu’au 7 juin 2020. Mais compte tenu des situations et des rapports actuels, la suspension de la tournée sera prolongée.

«Les tournois sur gazon ont déjà décidé de ne pas jouer. Ils attendent l’annonce de Wimbledon mercredi. Ce ne sont pas des rumeurs: ils annonceront l’annulation », a déclaré Hordorff.

Wimbledon 2019

Le majeur de la terre battue Roland Garros peut être joué pendant les mois de septembre et octobre, mais il n’est pas possible de diriger le majeur de la terre battue.

Pendant ces mois dans l’hémisphère Nord, il fait froid, et finalement, l’herbe devient humide et glissante. Et le tennis professionnel dans de telles conditions ne peut pas être pratiqué.

«C’est probablement la seule décision possible. On peut éventuellement jouer à Roland-Garros en septembre ou octobre, mais pas à Wimbledon, à cause de l’herbe qui serait trop mouillée », a-t-il ajouté.

Plus tôt le French Open 2020 a annoncé ses nouvelles dates, c’est-à-dire du 20 septembre au 4 octobre 2020. Mais la majeure française aura lieu sept jours seulement après la conclusion de l’US Open 2020 et ses dates se chevauchent avec la Laver Cup 2020.

Cette fois, les joueurs de tennis auront du mal à faire cette transition rapide des terrains durs aux terrains en terre battue.

Open de France 2019, Novak Djokovic vs Dominic Thiem

Au Royaume-Uni, il y avait plus de 17 000 cas confirmés dimanche. Le pays tout entier restera en lock-out total jusqu’en juin 2020. Et il y a eu des rapports qui déclaraient la prolongation du verrouillage de la nation insulaire.