Raquette de Roger Federer – L’autographe Wilson Pro Staff RF97

Au fil des ans, j’ai couvert en détail certains aspects de la raquette de Roger Federer, en examinant les épargnants de cordes, les tampons d’alimentation, les cordes hybrides et si les joueurs récréatifs devraient acheter l’autographe Wilson Pro Staff RF97 comme raquette de leur choix.

Cependant, je n’ai jamais regardé la raquette isolément et pourquoi Federer choisit de produire un tel cadre lors de la tournée ATP. Vu qu’ils sont temporairement assis en train de ramasser de la poussière quelque part en Suisse, j’ai pensé regarder de plus près 🙂

Quelle raquette Federer utilise-t-il?



Roger Federer utilise actuellement un Autographe Wilson Pro Staff RF97, souvent raccourci au RF97A.

Federer utilise ce cadre depuis 2014, et les seuls changements depuis ont été les travaux de peinture pour différentes saisons et les couleurs en édition limitée utilisées à la Laver Cup.

Auparavant, il utilisait le Wilson Pro Staff 90, un cadre similaire mais avec une taille de tête de 90 pouces carrés qui, selon les normes modernes sur l’ATP Tour, est extrêmement petite.

La grande majorité des joueurs utilisent entre 95 et 100 pouces carrés, ce qui est plus tolérant sur les coups décentrés.

Avec son équipement contemporain à l’esprit et une saison 2013 délicate qui a été truffée de problèmes de dos, il a finalement opté pour une taille de tête plus grande en 2014.

C’était après avoir testé plusieurs prototypes à l’été 2013 à Hambourg et Gstaad avant de finalement s’installer sur le modèle de 97 pouces carrés pendant l’intersaison.

Federer a utilisé le RF97 pour la première fois au Brisbane International en 2014 et a continué à le faire jusqu’en 2020.

Quelle est la spécification du RF97A?



La grande fanfare autour du lancement du Pro Staff 97 était que Federer avait travaillé en étroite collaboration avec Wilson pour développer la raquette et que pour la première fois, la version commerciale serait identique à celle qu’il utilisait dans ses matchs.

Pour les non-initiés, la plupart des grands joueurs de l’ATP approuveront les raquettes mais ne joueront pas avec eux. Au lieu de cela, ils utilisent un cadre de stock professionnel personnalisé selon leurs spécifications avec un travail de peinture au détail.

Federer utilise-t-il la même raquette que nous pouvons acheter? La réponse est oui, presque.

Le RF97 que vous pouvez acheter chez n’importe quel détaillant de tennis est exceptionnellement proche de la raquette que Federer utilise en tournée. Mais pas identiques et c’est parce que toutes les raquettes au détail souffrent d’un contrôle de qualité variable.

Si vous avez commandé deux cadres RF97 dans différents magasins aujourd’hui et que vous les avez pesés à leur arrivée, je peux vous garantir qu’ils ne seront pas les mêmes ou ne tomberont pas dans les spécifications citées de Wilson.

Federer ne donnera pas une raquette de 350 g, puis en sortira une dans son sac lors du changement de balle de 355 g; il a besoin que toutes les raquettes dans son sac soient identiques.

C’est pourquoi les lots qu’il reçoit de Wilson seront tous très proches en poids et en swing. Ils sont ensuite assortis et personnalisés par Priority 1 avec le moule de préhension que Federer aime. Donc, bien qu’ils soient presque identiques, il y a quelques petits ajustements.

La bonne nouvelle est que nous avons les spécifications d’une des raquettes que Federer a utilisées en tournée grâce à Tennis Warehouse.

Il y a quelques années, ils en ont acheté un à Tony Godsick, et avant qu’il ne soit mis en vente pour 15 000 $ avec un produit de la Fondation Roger Federer, l’équipe là-bas l’a mesuré sur leur machine Babolat RDC.

Je ne sais pas trop qui était l’acheteur, mais ils ont ramassé un cadre qui a été utilisé par Roger lors de la Laver Cup, de Shanghai et de Swiss Indoors en 2017. Il a remporté les trois!

Vous pouvez voir les spécifications de vente au détail et les spécifications réelles de Federer ci-dessous. Comme vous pouvez le voir, bien qu’il y ait une petite différence de poids, à toutes fins utiles, c’est la même raquette.

Spécification de vente au détail d’autographe Wilson Pro Staff RF97



Taille de la tête

97 pouces² / 625,81 cm²

Longueur

27 pouces / 68,58 cm

Poids non cordé

340 g

Poids enfilé

12,6 oz / 357 g

Équilibre

12,38 pouces / 31,45 cm / 9 points HL

Swingweight

335

Raideur

RA 68

Largeur de faisceau

21,5 mm / 21,5 mm / 21,5 mm

Composition

Graphite tressé avec aramide

Spécification d’autographe réelle Wilson Pro Staff RF97 de Federer



Taille de la tête

97 pouces² / 625,81 cm²

Longueur

27 pouces / 68,58 cm

Poids non cordé

*

Poids enfilé

12,9 onces / 366 grammes

Équilibre

31,5 cm / 9 points HL

Raideur

RA 68

Swingweight

340

Largeur de faisceau

21,5 mm / 21,5 mm / 21,5 mm

Composition

Graphite tressé avec aramide

Le poids non cordé est essentiellement de 366 grammes moins un ensemble de cordes Champions Choice (Natural Gut et Alu Power Rough), certains épargnants et cordons d’alimentation. C’est environ 17 ou 18g.

Taille de poignée de Roger Federer



Une chose qui manque sur la fiche technique est la taille de la poignée. Le RF97 est disponible en différentes tailles, mais Federer utilise une taille de poignée de 4 3/8 “(L3 pour l’Europe) qui est personnalisée par Ron Yu à la priorité 1.

La plupart des joueurs adultes auront tendance à utiliser des tailles de poignée légèrement plus grandes que cela, mais la ligne de pensée ici est qu’une poignée plus mince permet plus d’accès au topspin et permet au poignet d’être plus impliqué dans les tirs et sur le service.

D’après mes tests, c’est le cas, ayant historiquement aimé une prise en main volumineuse sur mes raquettes, je suis passé à une taille de prise de 4 2/8, j’ai ajouté un surgrip et j’ai immédiatement aimé la façon dont il jouait, il était plus lâche dans la main et plus naturel pour fouetter la balle au besoin.

Quelle est la particularité de l’autographe Wilson Pro Staff RF97?



Vous entendrez souvent des commentateurs appeler le RF97 le Wilson Wand et une grande partie du marketing autour du cadre donne l’impression qu’il peut transformer un hacker du week-end en un professionnel de la tournée.

Alors qu’est-ce qui est unique à ce sujet? La réponse n’est pas beaucoup 😀

L’autographe Wilson Pro Staff RF97 est tout simplement une excellente raquette entre les bonnes mains, avec une spécification conçue pour le jeu de Federer que nous verrons ci-dessous.

Il n’a pas de pouvoirs magiques ni la capacité de vous faire bien jouer; en fait, cela peut faire le contraire.

En réalité, il est très similaire à beaucoup d’autres cadres de “joueurs” qui ont des poids statiques élevés, des biais de phares importants et des faisceaux minces comme le Yonex VCORE Pro 97.

Je n’essaie pas de minimiser cela car je suis un grand fan de la raquette, mais vous devez vous rappeler que mortel dans les bonnes mains, ce n’est pas une balle magique.

L’avantage que des gens comme Federer ont sur les joueurs récréatifs n’a rien à voir avec le RF97. Tout tourne autour du talent, de la technique et des heures passées sur le terrain d’entraînement depuis l’enfance. Et c’est probablement pourquoi il avait battu la plupart des joueurs jouant avec un bâton de rhubarbe 🙂

Pourquoi Federer utilise-t-il une raquette avec cette spécification?



Alors pourquoi Federer choisit-il une raquette comme la RF97A? La raison en est simple, et c’est parce qu’elle est adaptée à son style de jeu.

Si nous examinons certaines des spécifications individuelles comme le poids, la rigidité et le modèle de cordes, vous pouvez voir pourquoi il est si bien adapté au maestro suisse.

Federer joue un style de tennis agressif où son service et son coup droit font les dégâts dans le but de terminer rapidement.

Cette combinaison de coups lui permet de se placer rapidement sur le pied avant, ce qui signifie qu’il peut déployer toute la masse de la raquette alors qu’il avance avec son corps en train de traverser le ballon.

À 366 g de cordes, le RF97A est une arme lourde et parce que des raquettes plus lourdes = plus de puissance, cela lui donne la touche dont il a besoin pour tirer des gagnants.

L’autre chose qu’une raquette plus lourde offre est plus de stabilité. Federer choisit de jouer extrêmement près de la ligne de fond et se déplacera vers le filet chaque fois qu’il y aura une opportunité.

Lorsque vous choisissez de prendre le ballon tôt contre des adversaires qui frappent avec un tel rythme et une telle rotation, une raquette lourde l’empêche de se tordre dans la main et empêche un joueur d’être poussé.

Les cadres plus légers ont tendance à produire des réponses plus faibles et plus courtes à partir des positions défensives, ce qui empêcherait Federer de rester neutre ou de passer à l’attaque pendant un rallye.

La même chose est vraie au filet où Federer doit frapper des volées de coups de feu lourds, cette masse supplémentaire empêche la raquette de se tordre sur ces volées étirées.

Cette zone de son jeu est également facilitée par la rigidité du RF97, à RA 68 sur l’échelle, c’est un cadre rigide qui signifie que moins il dévie ou se plie à l’impact, et plus de puissance est maintenue dans le ballon plutôt que absorbée dans la raquette.

En termes de motif de cordes, l’autographe Wilson Pro Staff RF97 a un motif 16 x 19. Il s’agit d’un modèle de chaîne raisonnablement ouvert, ce qui signifie plus de potentiel de rotation, mais sur le RF97A, les chaînes ne sont pas espacées aussi largement que d’autres modèles 16 x 19.

Cela donne à Federer l’accès aux effets quand il en a besoin mais beaucoup de contrôle (bien que pas autant que sur la raquette de 90 pouces carrés) pour aider à la direction lorsqu’il essaie de frapper plus plat et de trouver les lignes. Ajoutez à cela sa configuration de cordes hybride avec boyau et poly, vous avez un excellent mélange de puissance et de contrôle.

Que pensez-vous de l’autographe Wilson Pro Staff 97 Roger Federer? Comme toujours, faites le moi savoir dans les commentaires.