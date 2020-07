Raquettes de tennis Head Heavy, Head Light et même équilibrées

Si vous avez déjà examiné les spécifications d’une raquette de tennis, que ce soit sous forme de tablature sur un site Web ou imprimé sur la gorge de la raquette dans un magasin, vous aurez vu des spécifications telles que « 8 PTS Head Light », » 2 PTS Head Heavy »ou« 320 mm balance ».

Ces chiffres se rapportent à l’équilibre d’une raquette de tennis, et un cadre peut appartenir à l’une des catégories suivantes:

Lampe frontale

Tête lourde

Même équilibré

Mais quelle différence l’équilibre fait-il? La tête est-elle meilleure que la lumière de la tête, ou vice versa? Qu’est-ce que les pros utilisent? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Quel est l’équilibre d’une raquette de tennis?

L’équilibre d’une raquette dépend de la façon dont le poids est réparti à travers le cadre et où ce poids est situé.

Le point d’équilibre lui-même est le point sur la raquette où s’il reposait sur un mince morceau de cheville d’un demi-pouce sur une table, ni la tête de la raquette ni la poignée ne toucheraient la surface de la table. Si vous avez déjà essayé d’équilibrer un stylo horizontalement sur le bout de votre doigt, c’est le même concept.

Pour en revenir aux raquettes, si vous avez une raquette de tennis standard de 27 pouces et que vous la posez sur un goujon à 13,5 pouces et qu’elle est en équilibre, alors la raquette aurait un équilibre uniforme.

Si vous aviez besoin de rapprocher la cheville de la tête de la raquette pour l’équilibrer, ce serait une raquette lourde. Si vous aviez besoin de le pour le rapprocher de la poignée, ce serait un cadre de phare.

Bien que les noms donnent l’impression que la poignée serait plus lourde que le cerceau, cela ne signifie pas en fait qu’une extrémité est plus légère ou plus lourde que l’autre.

Cela signifie simplement que la masse des matériaux est répartie de manière à ce que la moitié la plus courte de la raquette (par rapport à la cheville ou à tout pivot que vous utilisez) se comporte plus lourdement. Un poids plus faible à une grande distance du point d’équilibre contrebalancera une masse plus lourde à une distance moindre du point d’équilibre.

Explication des trois types d’équilibre de raquette

Si la majeure partie du poids est concentrée dans le manche de la raquette, alors la raquette sera décrite comme une lampe frontale. Alors que si plus de poids est concentré dans la tête, cela s’appelle lourd.

Si la distribution est au milieu, elle est appelée même équilibrée. Mais décomposons chacun et examinons les avantages et les inconvénients.

Raquettes de tennis Head Light

Avec des raquettes légères, le poids de la raquette est plus important vers le manche, ce qui rend la raquette plus maniable.

De manière générale, ils ont tendance à être plus lourds en poids statique que les cadres lourds pour assurer qu’ils sont capables de produire suffisamment de puissance.

Vous constaterez que 99,99% des pros de l’ATP utilisent une raquette de phare et à ma connaissance, il n’y a pas un seul joueur dans le top 100 qui n’utilise pas de cadre de phare (ou à tout le moins équilibré).

La raison ici est double, la plupart des pros jouent avec des oscillations courtes et rapides et ont besoin que leur raquette soit facile à balancer dans les rallyes au rythme rapide et au filet.

Leur technique et la vitesse de la tête de raquette signifient qu’ils n’ont aucun problème à générer de la puissance, il est donc peu logique de manier quelque chose qui est lourd et produit plus de puissance que nécessaire.

L’autre élément clé ici est la prévention des blessures. Lorsque plus de masse est placée dans la tête de la raquette, vous appliquez plus de couple sur les articulations du corps. Cela peut entraîner des problèmes au poignet et au coude.

Imaginez balancer une raquette qui a plus de poids dans la tête comme une hache pendant trois heures tous les jours de la semaine, et vous comprendrez rapidement pourquoi elles ne sont pas bonnes sur le bras.

Raquettes Head Heavy

Les raquettes lourdes pour la tête voient plus de poids réparti dans la tête de la raquette. Cela donne à une raquette plus de potentiel de puissance car il y a plus de masse directement derrière le ballon au contact.

En général, les raquettes lourdes pour la tête ont un poids statique inférieur à celui d’un cadre léger. À première vue, cela ressemble souvent à une bonne chose, vous pouvez obtenir une raquette plus légère qui offre plus de puissance qu’un cadre de phare plus lourd.

Cependant, il y a de gros compromis à faire. Premièrement, une raquette lourde est beaucoup moins maniable qu’une monture légère.

Ils sont plus difficiles à balancer et plus difficiles à contrôler. Si vous jouez avec celui qui est extrêmement biaisé vers la tête, vous avez l’impression que la raquette vous contrôle.

Pour un exemple extrême, faites pivoter une hache de la manière normale, puis retournez-la et faites-la pivoter en la tenant par l’extrémité de la lame, vous verrez rapidement à quel point elle est plus maniable.

La seconde est la raison que j’ai mentionnée ci-dessus – les blessures. Les raquettes lourdes pour la tête exercent beaucoup plus de pression sur le poignet, le coude et l’épaule. C’est pourquoi vous voyez peu (voire aucun) des meilleurs joueurs les utiliser.

En fait, Carlos Moya est le seul joueur que je connaisse dont les spécifications ont été lourdes. Si vous en connaissez d’autres, faites-le moi savoir dans les commentaires.

Donc, si aucun professionnel ne les utilise, qui sont des raquettes lourdes? À mon avis, peu de joueurs vont être bien adaptés pour diriger des cadres lourds.

Ils sont souvent vendus en tant que montures pour débutants car ils donnent un accès facile à la puissance, mais pourquoi donner à un débutant un équipement qui les empêche de développer des coups appropriés et augmente leurs chances de souffrir de blessures liées au tennis. Cela n’a pas vraiment de sens.

À cette fin, ils ne conviennent vraiment qu’aux joueurs qui ont du mal à générer leur propre pouvoir. C’est pourquoi certains joueurs plus âgés avec des oscillations plus lentes ont tendance à se donner la tête lourde pour s’assurer qu’ils peuvent frapper la balle avec un rythme suffisant pour la faire passer régulièrement sur le filet.

Raquettes égales

Une raquette équilibrée, ou à équilibre égal, est celle où le poids de la raquette de tennis est réparti également sur l’ensemble du cadre. Il s’équilibrerait à 13,5 pouces en supposant que ce soit une raquette standard de 27 pouces et un phare de 0 point.

Est-ce que cela apporte le meilleur des deux mondes? Une raquette qui offre beaucoup de puissance dans la tête, mais qui est quand même assez facile à balancer?

Pour certains joueurs, cela peut être le cas. Mais cela se résume à des préférences personnelles. Personnellement, je trouve même des raquettes équilibrées pour s’asseoir dans le no man’s land. Ils sont toujours assez difficiles à balancer après avoir joué pendant de longues périodes et, à certains égards, c’est comme si vous annuliez les avantages de la tête légère ou lourde. Donc pour moi, le sweetspot n’a toujours pas été inférieur à 4 PTS HL.

Bien que certains professionnels utilisent des cadres proches de l’équilibre, la grande majorité utilise des balances d’éclairage de tête et je pense que cela doit vous dire quelque chose.

Il y a un peu de notion de minute autour de certains joueurs aussi, de nombreux fans pensent par exemple que Sampras a utilisé une raquette d’équilibre car il a ajouté une avance à 3 et 9 sur la raquette.

Cependant, son cadre était de 6 points de lumière et je ne pense pas que vous pourriez voler comme Sampras avec une raquette égale ou lourde.

Des informations comme celle-ci proviennent généralement de petites friandises partagées dans des commentaires comme «Rafa a ajouté du poids à la tête de sa raquette», ce qui vous fait instantanément penser qu’il utilise un cadre lourd. Ce n’est pas le cas car le poids est souvent contrebalancé par un poids arrière.

Comment mesurer l’équilibre d’une raquette de tennis

Il existe trois façons de mesurer l’équilibre de point d’une raquette de tennis:

Utilisation d’une machine RDC ou similaire

Utilisation d’une planche d’équilibre (illustrée ci-dessus)

Utilisation d’une méthode de bricolage (expliquée ici)

Si vous cherchez juste un test rapide, sans obtenir une mesure en centimètres puis convertir en points, essayez simplement d’équilibrer la raquette au doigt, vous pourrez rapidement voir où se trouve le biais.

Cependant, si vous souhaitez une méthode plus exacte, vous pouvez utiliser l’une des trois méthodes ci-dessus. Regardez la vidéo ci-dessous pour voir la méthode du tableau d’équilibre:

Cela vous donne une mesure en pouces ou en centimètres. Vous pouvez ensuite comparer cela au tableau ci-dessous pour obtenir un nombre de points de lumière principale ou de tête lourde.

Comment fonctionne le système de points lumineux frontaux?

Chaque «point» d’équilibre est de 1/8 po, soit vers la tête, soit vers la poignée à partir du point à mi-chemin mesuré de la raquette.

Le point médian d’une raquette standard de 27 ″ est à 13,5 ″, donc si ce cadre est à 8 points HL, le point d’équilibre sera à 12,5 ″ à partir de la fin de l’adhérence. Si la même raquette de 27 pouces a 4 points de tête, son point d’équilibre sera à 14,0 pouces du bas de la poignée.

Le tableau suivant s’applique à une raquette 27 ″ standard:

Comment l’équilibre affecte le Swingweight

Deux raquettes qui pèsent le même (ont le même poids statique sur une balance) peuvent avoir des poids swing très différents en raison de la façon dont la masse est répartie. Plus de masse à la tête de la raquette, par exemple en ajoutant du ruban de plomb, augmentera le swingweight.

Jetez un œil aux deux raquettes ci-dessous de spécifications identiques en dehors de leur équilibre. Il y a une différence de 11g dans le swingweight:

Tête Gravity MP Graphene 360+

Wilson Clash 100

Taille de la tête

100 pouces carrés

100 pouces carrés

Longueur

27 in

27 in

Poids enfilé

312g

312g

Équilibre

3 PTS HL

7 PTS HL

Swing Weight

323

312

Exemples de raquettes Head Light

Voici quelques-uns des cadres de phares les plus courants que vous pouvez acheter sous forme de stock:

Exemples de raquettes Head Heavy

Et certaines des raquettes lourdes les plus extrêmes que vous pouvez acheter.

Raquette

Équilibre

Tête Titanium TI.S6

8 PTS HH

Wilson Triad XP3

6 PTS HH

Tête Graphene 360 ​​Instinct PWR

10 PTS HH

Raquettes Gamma RZR Bubba

7 PTS HH

Prince Textreme Warrior 100L

5 PTS HH

Exemples de raquettes Even Balance

Enfin, même équilibre. Tout ce qui est inférieur à 4 PTS HL s’inscrit dans la catégorie d’équilibre plus uniforme.

Raquette

Équilibre

Babolat Pure Aero Lite

0pts EB

ProKennex Ki 15 (260)

0pts EB

Prince Textreme Premier 105

1pts HL

Wilson Burn 100S

1pts HL

Babolat Pure Drive 110 (2018)

1pts HL

Comment modifier l’équilibre d’une raquette de tennis

L’équilibre de la raquette peut être modifié de plusieurs façons, par exemple en ajoutant du ruban de plomb à la tête ou en injectant du silicium dans la poignée.

Certains joueurs choisissent de le faire eux-mêmes ou utilisent à la place une entreprise spécialisée dans la personnalisation de raquettes comme Priority1, qui s’occupe de plusieurs pros de haut niveau, dont Federer. Nous verrons comment personnaliser une raquette de tennis dans un prochain article.

Quoi de mieux: tête légère ou tête lourde?

En ce qui concerne l’équilibre d’une raquette, cela ne fait aucun doute: la lumière de la tête est meilleure.

Une raquette à lampe frontale a des forces d’impact considérablement plus faibles. Le couple et les chocs sur l’épaule, le coude et le poignet sont tous réduits. La raquette peut tout de même posséder une masse élevée et un poids de swing élevé. Les raquettes à tête lourde, en revanche, augmentent le risque de tennis elbow en raison de leur Moment élevé et de leur couple élevé.

Une autre raison pour laquelle les phares gagnent la journée est la maniabilité, la raquette est plus confortable à positionner pour les volées et les retours, et n’est pas lourde à balancer tout l’après-midi.

Bien qu’il ne fait aucun doute que certains joueurs préfèrent diriger des cadres lourds; Je ne les vois pas comme une option viable pour la grande majorité des joueurs.

Quel équilibre de raquette utilisez-vous? Est-ce que cela joue un grand rôle lorsque vous achetez une raquette? Faites-moi savoir dans les commentaires.