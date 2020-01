Rassemblement sur Thiem: “De l’intérieur, vous voyez des choses différentes de l’extérieur”

Il semble que la relation entre Thomas Muster et Dominic Thiem Ce n’est pas correct, encore moins. Après que le joueur autrichien a confirmé que Muster ne ferait plus partie de son équipe technique car il ne correspondait pas bien à son équipe, c’est Muster qui a répondu dans une interview avec Boris Becker: “La vérité est que je suis devenu très impliqué avec Thiem dans ce dernier Cela fait deux ans et maintenant que nous allions travailler plus étroitement que ça a été différent. Pour être honnête, il y a des choses qui ont fière allure de l’extérieur, mais quand on vit de l’intérieur, elles sont très contraires “, a déclaré Muster.

