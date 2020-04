Raymond Moore a fait l’éloge de Tommy Haas

L’ancien joueur de tennis sud-africain Raymond Moore Il a accordé une interview à UbiTennis où il a parlé du tournoi d’Indian Wells, un tournoi dont il était directeur jusqu’en 2016, car il a dû partir en raison de certaines déclarations qui ne convenaient pas au circuit WTA, et c’est que Moore a déclaré: “oui Si j’étais une joueuse de tennis, je m’agenouillerais tous les soirs et je remercierais Dieu pour la naissance de Roger Federer et Rafael Nadal. “

Il reconnaît qu’il a d’abord pensé à reporter le tournoi d’Indian Wells plutôt que de l’annuler entièrement: “Au début, nous pensions que reporter le tournoi d’Indian Wells pour plus tard, mais ce ne serait pas pratique du tout, vu à quel point le calendrier est compressé. Il y a déjà eu de nombreuses critiques pour le fait que l’US Open et Roland Garros sont tellement coincés dans Je pense que si ça revient à la normale, ATP, WTA et ITF devraient se réunir pour changer un peu le calendrier afin de ne pas trop fatiguer les joueurs de tennis.

Tommy Haas a occupé son poste de directeur du tournoi d’Indian Wells: “Que Tommy Haas ait été mon successeur au poste de directeur de tournoi est très bon. Il a été le numéro deux mondial et connaît très bien ce monde du tennis. C’est un garçon très instruit et lorsqu’un joueur a un problème et l’appelle Il prend soin de lui, il est très respecté sur le circuit et il fait très bien son travail ici à Indian Wells, je suis sûr qu’il restera dans cette position encore de nombreuses années.

Si Tommy Haas est le directeur du tournoi, Larry Ellison est le propriétaire: “Si Indian Wells est reconnu par beaucoup comme le cinquième Grand Chelem du circuit, c’est grâce à Larry Ellison. Le milliardaire américain est actuellement le propriétaire du tournoi, et ces dernières années, il a fait un investissement assez remarquable que de nombreux joueurs ont remarqué quand Ils sont là. En dehors des joueurs du circuit, très peu de gens connaissent autant le tennis que Larry “, a conclu Raymon Moore.

