Réactions au tennis en pause: Dominic Thiem «désolé», recherche d’emploi des joueurs et suggestions intéressantes

13 mars 2020

Dominic Thiem, Denis Shapovalov, Alex de Minaur et quelques autres réagissent au hiatus forcé du tennis en raison de l’épidémie de coronavirus.

Dominic Thiem est «très désolé».

Malheureusement, nous devons conclure et partir sans jouer à un tournoi ici aux États-Unis! Je suis vraiment désolé pour tous les fans et les personnes qui ont travaillé dur toute l’année pour rendre ces tournois spéciaux et uniques. pic.twitter.com/qyfSjsdgdo

– Dominic Thiem (@ThiemDomi) 12 mars 2020

Bientôt sur un ordinateur portable près de chez vous.

Avec tout annulé, je me demande si des gars comme @RafaelNadal @DjokerNole et les meilleurs joueurs @WTA commenceront à diffuser en direct certaines pratiques ou matchs d’entraînement pour nous tenir au courant du tennis 🎾 pendant ces 6 semaines de congé @FellerBob @PatrickMcEnroe

– Brad Gilbert (@bgtennisnation) 12 mars 2020

Ceci est une question valable de Mardy Fish.

ATP Tour suspend la saison pendant 6 semaines. Je ne peux pas penser qu’ils vont recommencer à Madrid et à Rome puis à Paris… ??? Peut-être une pause pendant la saison de l’argile? Des temps sans précédent

– Mardy Fish (@MardyFish) 12 mars 2020

“C’est l’action responsable nécessaire en ce moment”, déclare le chef de l’ATP après la suspension de Tour pour six semaines

Alex de Minaur est à la recherche d’un emploi.

Voir ce post sur Instagram

Oui, je l’ai perdu !!!! 🤷‍♂️🤷‍♂️😈😈 #jobhunting

Un post partagé par Alex De Minaur 🇦🇺 (@alexdeminaur) le 12 mars 2020 à 14h10 PDT

Personne ne sait vraiment ce qui se passera ensuite.

Voir ce post sur Instagram

Maintenant quoi😓 Soyez en sécurité tout le monde❤️

Un post partagé par Denis Shapovalov (@ denis.shapovalov) le 12 mars 2020 à 11h54 PDT

OFFICIEL: Charleston et Bogota ajoutés à la liste des événements axés sur le circuit WTA en raison de COVID-19

Ivo Karlovic apporte l’humour.

Le CDC recommande la distance sociale pour éviter le coronavirus. Je le fais depuis le début des années 2000

– ivo karlovic (@ivokarlovic) 13 mars 2020

D’autres profitent du temps libre.

Voir ce post sur Instagram

Golf ✔ Promenades de chiens dans le parc ✔ Café ✔ Il n’y a pas de lieu comme à la maison 🏡 J’ai hâte de travailler avec l’équipe de @destinationgreaterspringfield pour aider à faire une différence dans ma communauté locale. C’est une région qui me tient à cœur – j’ai grandi ici et je l’appelle toujours chez moi. Fier Queenslander! #springfieldcitygroup @brookwaterliving #australia

Un post partagé par Ash Barty (@ashbarty) le 11 mars 2020 à 21:10 PDT

