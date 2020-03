Réactions des joueurs à la suspension d’Indian Wells 2020

Une nouvelle telle que la suspension de Indian Wells 2020 Par coronavirus, il était clair que cela générerait une vague de réactions difficiles à gérer et qu’il pourrait y avoir des critiques. Que la santé passe en premier est quelque chose que tout le monde comprend et partage, mais les protestations de certains joueurs de tennis d’élite se concentrent sur la façon dont l’organisation a géré cela. Et c’est qu’un jour avant le début de l’épreuve avec le différend de la phase précédente et le tirage au sort des tables, c’est quand une décision a été prise qui pourrait créer un précédent dans le monde du tennis. Certains joueurs de tennis se sont plaints que personne ne leur a rien dit du danger supposé auquel ils étaient confrontés lorsqu’ils passaient des jours à s’entraîner dans les installations du tournoi, où ils seront en fait autorisés à continuer de programmer des séances d’entraînement. De plus, ils ont indiqué qu’ils avaient été informés par courrier et que certains avaient appris sur Twitter la décision.

03/09/2020 08:03

L’organisation du tournoi renonce à son différend en raison de l’urgence sanitaire décrétée dans la zone où elle a été disputée.

Continuer à lire

D’après ce que l’on m’a dit, les joueurs auront toujours accès à Indian Wells Tennis Garden pour s’entraîner dans les prochains jours, même si le tournoi a été annulé.

– Christopher Clarey (@christophclarey) 9 mars 2020

Ce serait bien si @atptour communiquait un peu mieux aux joueurs d’une suspension d’un tel tournoi quand nous serons tous ici … se renseigner sur les réseaux sociaux ou sur quelle application est assez paresseux.

– Diego Schwartzman (@dieschwartzman) 9 mars 2020

Diego Schwartzman Il a été l’un des plus critiques à cet égard, soulignant que la situation est compréhensible, mais notant que la façon de le signaler laisse beaucoup à désirer et qu’ils sont venus le découvrir via Twitter ou WhatsApp. et réclamer de meilleures informations pour les événements suivants. Jamie Murray Il s’inquiétait de la possibilité qu’aucun tournoi ne se dispute dans les prochains mois, car en Europe le virus s’est propagé avec une force bien plus grande.

La situation est parfaitement compréhensible. La manière de le signaler laisse beaucoup à désirer. Il devrait y avoir plus d’informations pour les tournois à venir qui se trouvent également dans les villes et les pays touchés. https://t.co/xzoxXJTDgJ

– Diego Schwartzman (@dieschwartzman) 9 mars 2020

Denis Shapovalov Il était à court de mots, soulignant qu’il était «stupéfait», tandis que des mots beaucoup plus prolifiques étaient Kirsten Flipkens et Alison Van Uytvanck, qui a exigé une rencontre avec les joueurs avant de rendre quelque chose comme ça public. Sorana Cirstea C’est un autre qui a montré son indignation face au déroulement de l’événement, comme il l’a appris sur Twitter de la décision, tandis que Federico Delbonis a confirmé que le canal utilisé pour communiquer les nouvelles était le courrier. Sumit Nagal s’est demandé pourquoi le tournoi avait attendu jusqu’au dernier moment pour prendre cette décision controversée.

Je suis secoué –

– Denis Shapovalov (@denis_shapo) 9 mars 2020

@WTA n’est pas le moins que vous puissiez faire est d’organiser une réunion d’urgence avec les joueurs ????

– Kirsten Flipkens (@FlipperKF) 9 mars 2020

Wtf? @WTA la veille du début du tournoi? Tout le monde est déjà là ?? https://t.co/P73tMRFpPi

– Alison Van Uytvanck (@AlisonVanU) 9 mars 2020

Il me dit @FedeDelbonis de #IndianWells qu’il est toujours choqué. Il a terminé sa formation avec @hugo_dellien et a vu l’e-mail l’informant de l’annulation du tournoi par #coronavirus. Ils ont parlé avec le directeur de tournée. Il n’y a pas encore beaucoup plus de détails.

– Sebastián Torok (@sebatorok) 9 mars 2020

. @ nagalsumit se demande pourquoi #IndianWells a attendu jusqu’à la dernière minute pour suspendre le tournoi. pic.twitter.com/HUIQx5SbDD

– Sebastián Torok (@sebatorok) 9 mars 2020

Une mention spéciale mérite la réaction de Sascha Bajin, qui est venu proposer une solution comme jouer sans public. Le célèbre entraîneur estime que les joueurs et les techniciens doivent être pris en compte avant de faire quelque chose, car ils pourraient fournir des solutions telles que celle qu’il pilote. Ce qui semble clair, c’est que l’organisation d’Indian Wells 2020 ne s’est pas déroulée de la manière attendue par les joueurs de tennis et c’est quelque chose que les événements du calendrier suivants, extrêmement menacés par le coronavirus et qui pourraient se qualifier pour même décision que le tournoi californien.

Je veux juste partager mes réflexions sur l’annulation de l’événement @BNPPARIBASOPEN. N’y avait-il aucune chance d’avoir l’événement sans le public mais juste télévisé? J’ai l’impression qu’ils auraient pu inclure un peu plus les joueurs et les tenir au courant de certaines possibilités.

– sascha Bajin (@BigSascha) 9 mars 2020

.