Rebecca Peterson: “Mon objectif est de pouvoir jouer aux JO de Tokyo”

Joueur de tennis suédois Rebecca Peterson Il était très triste de l’annulation des prochains tournois et a analysé ses objectifs à court et long terme: “Il est très triste que les prochains tournois du circuit aient été suspendus. Je n’ai pas commencé la saison de la meilleure façon possible et c’est pourquoi Je m’entraînais très bien pour pouvoir inverser la situation. C’est dommage tout ce qui se passe mais il faut être prudent et penser à notre santé. Le tennis en ce moment est secondaire. Il reviendra quand il le faudra et ensuite j’essaierai d’atteindre mes objectifs , qui n’est autre que la qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 “, a-t-il déclaré dans des mots recueillis par GoTennis.

