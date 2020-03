Rebecca Peterson s’entraîne et garde une distance de sécurité pendant l’arrêt

La suédoise Rebecca Peterson dit qu’elle utilisera les prochaines semaines comme bloc d’entraînement pendant que les épreuves de tennis restent annulées en raison de la pandémie de COVID-19. S’adressant au site Web Tennis.se, Peterson a déclaré: “Tout va bien avec moi.

Cette fois, c’est comme un bloc d’entraînement pour moi, ce qui correspond assez bien étant donné que j’ai eu des problèmes de blessures. Donc, si vous voulez voir quelque chose de positif dans tout cela, c’est que j’ai l’occasion de m’entraîner et de me développer.

J’ai probablement raté certains reportages parce que je ne pensais pas que le concours serait annulé. Je m’entraînais là-bas depuis quelques jours lorsqu’un joueur a dit qu’il avait été annulé. Au début, je pensais presque que c’était une blague, mais quand il s’agissait d’un e-mail, j’ai compris …

“Oh, c’est vrai?” J’ai pensé. Au risque de fermer les frontières, je suis rentré chez moi. C’est difficile à manquer car c’est la seule chose dont vous parlez maintenant. Vous êtes constamment mis à jour et je suis le flux sur twitter.

Par exemple, il semble étrange que l’Open de France se déplace vers septembre. Toute la situation est si difficile et tout le monde essaie probablement de tirer le meilleur parti de la situation pour nous les joueurs et que le plus de compétitions possible peuvent être jouées.

Il s’agit également de manquer de revenus pour les joueurs. Nombreux sont ceux qui n’ont pas de sponsors ou qui ont plusieurs employés dans leurs équipes à payer. En même temps, c’est très difficile pour tant de gens en ce moment, avec les compagnies aériennes, les restaurants, les hôtels… vraiment tout le monde est concerné.

Il y en a beaucoup qui sont à l’heure et qui vont gérer la journée, subvenir aux besoins de leur famille … c’est difficile pour beaucoup. Il y en a certainement beaucoup qui deviendront chômeurs et des entreprises qui feront faillite. Cela a des conséquences incroyables pour l’économie mondiale. “

Peterson continue d’essayer de s’assurer qu’elle se tient à distance des gens pendant l’arrêt du tennis. “Je n’ai aucune idée de ce qui se passera ensuite, car c’est impossible à dire. Je sais juste qu’il n’y aura pas de match avant le 2 mai.

Vous n’avez qu’à le prendre tel qu’il vient. Il est difficile de se sentir irrité ou de raccrocher pour que tout le monde fasse de son mieux et il faut accepter la situation. Quand on y pense, c’est complètement fou comment cela a affecté le monde entier.

Il faut espérer qu’il reviendra bientôt à la normale, que tout le monde va bien et en sécurité. C’est important. Vous devez rester à distance car si vous propagez vous-même le virus, il peut affecter les personnes âgées. Je ne m’intéresse pas tellement aux personnes âgées et j’ai une vie assez ordinaire, je dirais.

Vous devez faire preuve de bon sens. Je pense que tout le monde fait de son mieux tout en voulant vivre une vie aussi ordinaire que possible. Je ne crois pas à la fermeture complète, mais je ne suis pas un expert en la matière, je le transmets à d’autres. “Peterson, 24 ans, est actuellement classée n ° 44 au classement mondial et est la suédoise la mieux classée sur le tour.