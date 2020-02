Récapitulatif hebdomadaire de la Tournée Challenger: deux gagnants Maiden; Monteiro sur un rouleau

Comme d’habitude dans la deuxième semaine d’un Grand Chelem, l’ATP Challenger Tour est devenu très bourré d’action. Nous avons eu toute la variété des surfaces et des continents alors que la saison européenne en salle se poursuivait à Quimper et que le premier Challenger de terre battue de l’année a été joué à Punta Del Este. En plus de cela, un terrain étoilé est venu à l’un des plus grands événements du circuit à Newport Beach. L’Australie était également représentée avec un événement Challenger 80 à Burnie. Quelles ont été les histoires les plus importantes de la semaine?

plage de Newport

Le tirage au sort a explosé jeudi, les trois premières têtes de série ayant toutes été envoyées le même jour. N ° mondial 34 Taylor Fritz a perdu contre Mitchell Krueger, n ° 50 Frances Tiafoe a été défait par Denis Istomin et non. 54 Miomir Kecmanovic est allé voir Daniel Elahi Galan. Fritz était à la recherche d’un triplé, ayant remporté cette épreuve lors des deux dernières éditions. Un autre joueur du top 100, Andreas Seppi, n’a même pas pu gagner un match puisqu’il a perdu contre JC Aragone au deuxième tour. La dernière «star» du peloton, Steve Johnson, est arrivée en demi-finale avant de s’essouffler dans le troisième set contre Thai-Son Kwiatkowski.

L’ancienne star du tennis universitaire de 24 ans a choisi un événement Challenger assez difficile pour son titre de jeune fille. Avoir à passer par Brayden Schnur, Denis Istomin et Steve Johnson d’affilée n’est pas ce que vous attendez habituellement à ce niveau. Mais l’Américain a fait de son mieux et a survécu à une bataille très serrée contre Johnson pour atteindre sa première finale du Challenger Tour (il avait perdu les cinq demi-finales auparavant). Kwiatkowski n’a pas déçu lors du match de championnat, jouant très agressivement pour vaincre Daniel Elahi Galan et son contre-poinçon très solide. Cette performance sans faille l’amènera à un classement de carrière sans précédent. 181.

Burnie

Les têtes de série Taro Daniel a remporté sa première couronne ATP Challenger Tour en près de trois ans. Cette victoire le mettra sur le point de revenir dans le Top 100 de l’ATP, après en être sorti lorsque ses points de titre d’Istanbul ont chuté en avril dernier. En janvier, Daniel a commencé à travailler avec le légendaire entraîneur Sven Groeneveld (Maria Sharapova, Ana Ivanovic, Monica Seles, Tommy Haas et bien d’autres). La paire semble avoir très bien réussi et le principal exemple en est ce titre lors de leur troisième événement ensemble.

Une paire gagnante 🙌 @ tarodaniel93 @sventennis

Premier titre de 2020 pour Taro 🏆 à Burnie pic.twitter.com/ARfVOMp6Q0

– ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) 2 février 2020

Daniel a débuté avec une performance plutôt lente pour battre Yuta Shimizu (Shimizu a servi pour le deuxième set). Mais les Japonais se sont améliorés au fil du tournoi, perdant finalement seulement 13 matchs lors de ses trois derniers matches. En finale, il n’a laissé aucune chance à l’Allemand Yannick Hanfmann, le faisant exploser 6-2 6-2. Daniel est ensuite inscrit au tableau principal de l’événement ATP 250 à Pune, où il s’ouvrira contre le joker indien Sasikumar Mukund.

Punta del Este

Thiago Monteiro a remporté trois titres sur terre battue de l’ATP Challenger Tour la saison dernière et le Brésilien ne montre aucun signe de ralentissement. En tant que champion en titre, Monteiro n’a perdu qu’un seul set sur le chemin de répéter son succès de 2019. Le joueur de 25 ans a débuté avec des victoires directes sur Mariano Kestelboim et Francisco Cerundolo avant de devoir vaincre deux de ses compatriotes, Guilherme Clezar et Felipe Meligeni Alves, en route vers le match de championnat.

La finale à succès entre les deux premières têtes de série n’a certainement pas déçu. Monteiro était à deux points de l’avoir fait en deux, mais en laissant Cecchinato entrer dans le match, il semblait progressivement plus fatigué. La crise est survenue alors qu’il servait à 4-5 dans le troisième, mais le Brésilien a sauvé trois balles de match en tirant un coup droit droit à l’envers. Cela s’est avéré être le tournant du match puisque Monteiro a interrompu le match suivant pour prendre le match 7-6 6-7 7-5. Cecchinato n’a pas présenté une force mentale similaire et a essentiellement doué le dernier match. L’affaire a duré près de trois heures.

Le prochain Golden Swing sera une partie très importante de la saison pour les deux finalistes. Dans deux semaines, Cecchinato devra défendre sa couronne de l’Open d’Argentine et ne pas le faire pourrait le jeter hors du Top 100 de l’ATP. Monteiro y verra une excellente occasion d’améliorer son classement car le Brésilien défend seulement 45 points en le mois à venir. Les deux joueurs seront désormais confrontés à des matchs difficiles lors d’un événement ATP 250 à Cordoue – Monteiro affrontera Corentin Moutet et Marco Cecchinato affrontera le champion en titre, Juan Ignacio Londero.

Quimper

Ce fut une semaine décisive pour le joueur turc Cem Ilkel. Le joueur de 24 ans a perdu ses deux finales précédentes de challenger (Izmir 2016, Karshi 2017) en deux sets, mais a réussi à bouleverser la foule française à Quimper, battant Maxime Janvier 7-6 7-5. Ilkel va maintenant briser le Top 200 de l’ATP pour la toute première fois, atteignant un classement en carrière du n ° 199 mondial.

Janvier a raté un point de set sur son service dans le tie-break et n’a pas réussi à convertir quelques occasions cruciales de points de break dans le deuxième set. Ilkel était également un set et un 3-5 en retrait plus tôt dans la semaine contre Constant Lestienne et a perdu quatre sets au total sur le chemin certainement pas facile vers la finale. Le Turc va maintenant continuer à jouer sur le circuit Challenger européen en salle, apparaissant bientôt à Cherbourg et Bergame.

Ce fut également une nouvelle étape sur le chemin du retour de Jerzy Janowicz. Après avoir raté près de deux ans et demi de jeu en raison de blessures récurrentes au genou, le Polonais a disputé son deuxième événement cette année. Janowicz a affronté Evan Furness, 21 ans, au premier tour et avait l’air bien mieux qu’à Rennes la semaine précédente. Le Polonais s’est avéré avoir trop de puissance pour le Français un peu trop passif, mais s’il n’y avait pas eu un brillant break break sauf dans le deuxième set, le match aurait pu revenir au décideur.

Malheureusement, Janowicz a dû se retirer avant le prochain match contre Quentin Halys pour des raisons personnelles. Il manquera également les qualifications à Montpellier la semaine prochaine. Le Polonais sera de retour avec un joker pour le Challenger de Bergame (17-23 février), qu’il a remporté il y a trois ans.

POINT de Janowicz pour enregistrer un point d’arrêt.😳🔥

(🎥 @ ATPChallenger) pic.twitter.com/n1IZjOipBy

– Alex | Tennis 🎾 (@Alex_Boroch) 27 janvier 2020

Challenger Tour Magic:

Une balançoire et une miss de Tiafoe:

Tiafoe (info – @afztennis) (🎥 @ ATPChallenger) pic.twitter.com/f274uEacWF

– doublefault28 (@ doublefault28) 31 janvier 2020

Thiago Seyboth Wild a concouru pour le lancer de raquette le plus éloigné avec l’effort de la semaine dernière de Durasovic:

Seyboth Wild (info – @ hotdog6969, @Galloots @ morsecode91, @ jsasso66 @_gonzaloferreyr) (🎥 @ ATPChallenger) pic.twitter.com/vLd2JD3AWt

– doublefault28 (@ doublefault28) 30 janvier 2020

Une excellente défense qui a aidé Daniel Elahi Galan à battre Miomir Kecmanovic:

Point! 😱

Une défense folle de 🇨🇴 Daniel Galan à Newport Beach, en route vers son premier QF de l’année. @ OracleChallngrs pic.twitter.com/Fv7vx0cror

– ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) 31 janvier 2020

Et une belle plongée de Thomas Fancutt:

Coup d’envoi de la semaine avec une volée en plongée. 🙌😱

🇦🇺 Thomas Fancutt laisse ses pieds pour les honneurs Hot Shot à Burnie. pic.twitter.com/8F5U9cng0X

– ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) 27 janvier 2020

Événements organisés la semaine prochaine:

Championnats de tennis RBC de Dallas (Challenger 100)

Launceston International (Challenger 80)

Une semaine un peu moins chargée sur l’ATP Challenger Tour car il n’y a pas un seul événement en Europe et le circuit Challenger sur terre battue prend une pause jusqu’à la mi-mars. De nombreux concurrents du Punta Open tenteront désormais de chercher le succès sur l’ATP World Tour Golden Swing.

Les 100 meilleurs joueurs en action:

Frances Tiafoe, Dominik Koepfer, Andreas Seppi (Dallas)

Et pour terminer, l’annonce très malheureuse qu’en raison de l’épidémie de coronavirus, quatre événements ATP Challenger Tour en Chine devront être annulés. C’est dommage mais la sécurité des joueurs doit passer avant tout.

Qujing (Challenger 50) (2-8 mars)

Zhuhai (Challenger 80) (9-15 mars)

Shenzhen (Challenger 90) (16-22 mars)

Zhangjiagang (Challenger 80) (23-29 mars)

Il est possible de les reprogrammer plus tard dans l’année. D’autres événements du Chinese Challenger Tour en avril sont en danger.

