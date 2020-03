Récapitulatif hebdomadaire de la tournée Challenger: le coronavirus arrête le jeu

Le coronavirus a provoqué l’annulation d’événements sportifs à travers le monde et l’ATP ne fait pas exception, avec la tournée principale et le circuit Challenger annulés pour les six prochaines semaines. Cette annonce est intervenue en milieu de semaine et les Challengers de Nur-Sultan et Potchefstroom ont été annulés, les tournois n’étant pas encore terminés. Mais avant cela, du tennis divertissant avait été joué. Voici notre récapitulatif (abrégé) de ce que vous avez peut-être manqué:

Cela aurait pu être mieux si le Challenger de Nur-Sultan n’avait pas pris les devants. Le tournoi semblait mal préparé pour faire face à l’épidémie de Covid-19, la réponse étant pour le moins confuse. Wu Tung-Lin et Yang Tsung-Hua se sont vu refuser l’entrée au Kazakhstan, le gouvernement kazakh mettant en œuvre une interdiction générale de voyager pour les citoyens du Taipei chinois. Cela, combiné à une vague de retraits, a vu le tirage au sort annulé.

Cela a vu un certain nombre de joueurs remis une place dans le tableau principal qui étaient peut-être hors de leur profondeur. Nenad Zimonjic, par exemple, a connu une belle carrière en double, mise en évidence par ses triomphes à Wimbledon en 2008 et 2009 et à Roland Garros en 2010. Mais il a maintenant 43 ans et son meilleur classement en carrière de # 176 mondial en simple a été atteint en 1999. Sanjar Fayziev, lui-même bien battu au deuxième tour, a fait court au Serbe, l’emportant 6-1 7-6.

Le gouvernement du Kazakhstan a suivi son interdiction initiale avec un sur des joueurs d’Allemagne, de France et du Danemark. Cela a vu Yannick Maden et Enzo Couacaud forcés de quitter le pays avant de disputer leurs matchs du premier tour, sinon ils risquent 14 jours en quarantaine. Mats Moraing et Mikael Torpegaard ont réussi à saisir le tribunal de Nur-Sultan, mais ont ensuite été confrontés à la même décision, les deux ayant choisi de rentrer en Europe.

Et pas pour la première fois au Kazakhstan, il y avait des problèmes possibles avec l’intégrité de la compétition. L’exemple le plus flagrant est venu dans l’affrontement de Mikhail Elgin avec Szymon Walkow. Les deux hommes étaient des suppléants, mais c’était le Pole Walkow qui était le léger outsider. Cependant, après avoir remporté le premier set 6-3, les chances ont considérablement changé en sa faveur, Elgin semblant quelque peu désintéressé, finissant par perdre 3-6 1-6.

Tous les matches du troisième tour se sont terminés à Nur-Sultan avec les joueurs suivants qui se qualifient pour les quarts de finale:

La première édition du nouveau format Challenger 50 ne s’est pas vraiment déroulée comme prévu. Il y a eu neuf byes dans le tirage au sort en raison d’inscriptions insuffisantes, bien que ce soit un problème de format ou dû à la pandémie. Benjamin Bonzi, tête de série, et le très populaire Dustin Brown ont cependant joué un bon tennis, les deux atteignant les quarts de finale sans rencontrer trop de problèmes. Mais Brown, qui est sur le chemin du retour après une grave blessure aux ischio-jambiers, sera sans doute frustré à l’idée de passer encore six semaines, au moins, en marge.

Sept matches de deuxième tour ont été terminés, ce qui signifie que ces joueurs recevront des points en quart de finale:

En raison de la pluie, l’un des matches du deuxième tour a été retardé et ne sera pas terminé. Le Britannique Jack Draper, âgé de 18 ans, a mené Tobias Simon 6-3 4-6 5-4, Simon servant à rester dans le match.

Malgré la semaine plus courte, Dustin Brown a quand même réussi à trouver le temps de frapper un tweener brillant:

Manifestations du 27 avril:

L’ATP Challenger Tour devrait revenir dans six semaines. Cette date, cependant, est susceptible de changer, en fonction de l’état de l’épidémie de coronavirus, que de nombreux experts ne prévoient pas atteindre avant l’été. Mais si le tennis Challenger revient en avril, il le fera lors des événements suivants:

Open de Puerto Vallarta (Challenger 110)

Prosperita Open (Challenger 80)

Savannah Challenger (Challenger 80)

Garden Open (Challenger 80)

L’Open de Prosperita aura lieu à Ostrava et l’Open de Jardin devrait se jouer à Rome. Mais avec l’Italie et la République tchèque parmi les pays les plus touchés, le jeu pourrait bien ne pas se révéler possible dans les deux cas.

