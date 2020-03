Récapitulatif hebdomadaire du Challenger Tour: la finale Old-School à Pau, Wolf et Rinderknech continuent de gagner

Peu de gens s’attendaient à ce que le retour de Jerzy Janowicz commence si bien. Dans sa troisième épreuve, le Polonais a atteint la finale à Pau. Janowicz y a fait une apparition grâce à un joker du directeur du tournoi Jeremy Chardy. J J Wolf et Arthur Rinderknech ont remporté leur deuxième couronne du Challenger Tour cette année, devenant ainsi les deuxième et troisième joueurs à le faire. Relisez toute l’action.

Pau

C’était une finale vintage entre Jerzy Janowicz et Ernests Gulbis. Une fois demi-finalistes du Grand Chelem, ils ont lutté récemment avec des blessures récurrentes ou des baisses de forme majeures. Janowicz a été forcé de quitter le jeu pendant près de deux ans et demi avant de revenir finalement en janvier. Mais le grand joueur polonais a été bien meilleur que prévu et était de retour à son meilleur niveau cette semaine lors de sa troisième épreuve cette saison.

Le service de Janowicz sera la chose la plus mémorable de cette manche, car l’ancien numéro 14 mondial était à un moment ininterrompu pendant 65 matchs de service consécutifs, remontant au 22 janvier. Son total de points lors des cinq premiers matches à Pau a atteint 84 et il n’y avait qu’une seule personne dans tout le tournoi qui a trouvé un moyen de le briser. Ce qui n’a même pas été géré par Jiri Vesely, tête de série, dans une spectaculaire défaite en bris d’égalité au troisième set, Ernests Gulbis a réussi à réussir deux fois dimanche.

C’est le service de la Lettonie qui a le plus blessé lors du match de championnat, Gulbis enregistrant le seul point d’arrêt avec une bonne passe en coup droit. Le demi-finaliste de Roland-Garros 2014 a désormais 14-4 pour l’année, remportant déjà plus de deux fois plus de matches que la saison dernière. Sur les courts durs intérieurs très rapides de Pau, Gulbis a laissé tomber son propre service une seule fois également, contre Alex Molcan au troisième tour. L’ancien monde non. 10 avait un rival intéressant au premier tour, affrontant le fils de Bjorn Borg, 16 ans, Leo. Le match a duré un peu plus d’une heure alors que Gulbis a dominé le match sur son service, ne perdant que quatre points au total. Le Letton a perdu trois sets sur le chemin du titre, ne réalisant que 2-3 buts décisifs.

Pour Gulbis, il s’agit de son premier titre en six ans et du premier trophée Challenger depuis octobre 2007. Le Letton fera son retour dans le Top 160 du classement ATP. Il participera désormais au match à domicile de son pays contre l’Egypte le week-end prochain.

La Coupe Davis sera également le prochain arrêt de Jerzy Janowicz lors de son retour. La Pologne jouera également à domicile et affrontera Hong Kong. Quant à l’ancien n ° 14 mondial lui-même, cette descente lui permet de faire un bond de géant de 578 places au classement ATP. Janowicz a encore un total de neuf entrées de classement protégées à utiliser, son PR étant de 120.

Calgary

Le service et volée Maxime Cressy était sur une bonne lancée avec 9 matchs gagnés d’affilée. Cressy a remporté le titre à Drummondville la semaine dernière, battant le Français Arthur Rinderknech, âgé de 24 ans, en finale. Cette course a été une démonstration fantastique de service efficace car l’Américain n’a pas été interrompu tout au long de la semaine. Le tournoi de Calgary s’est avéré beaucoup plus difficile car Cressy a dû survivre à trois balles de match (une au retour) contre Yusuke Takahashi. Son service était une épée à double tranchant dans ce match, produisant 18 as et 20 doubles fautes.

Cela ne s’est pas beaucoup amélioré à cet égard lors d’une victoire en bris d’égalité en troisième manche contre Liam Broady, mais Cressy a trouvé un moyen de se qualifier pour la finale de dimanche. L’attendant il y avait encore une fois Arthur Rinderknech mais l’histoire ne s’est pas répétée et cette fois c’est le Français qui a triomphé. Le joueur de 24 ans est dans la meilleure forme de sa vie et a ajouté à son premier titre remporté le mois dernier à Rennes. Luttant un peu pour lancer sa campagne à Calgary, il devenait de plus en plus à l’aise avec chaque match. En demi-finale, Rinderknech a vaincu l’une des surprises de la Coupe ATP, Kacper Zuk, qui a progressé jusqu’à présent dans une épreuve Challenger pour la première fois de sa carrière.

Le service de Cressy était à nouveau de haut en bas, lui donnant 24 as et 16 doubles fautes cette fois-ci. L’Américain a sauvé les dix premiers points de rupture, mais une corde nette chanceuse au onzième s’est avérée être le point le plus crucial du match. Rinderknech a gagné 3-6 7-6 6-4, remportant son deuxième trophée ATP Challenger Tour.

Le Français n’avait jamais été dans le Top 200 de l’ATP avant cette semaine mais se retrouvera désormais dans un classement mondial de carrière. 160. L’ancien star d’université de Texas A&M fait des pas dynamiques vers le sommet et avec peu de succès sur l’ATP Challenger Tour en 2019, il devrait continuer à progresser.

Cressy est censé jouer dans l’Indian Wells Challenger la semaine prochaine, où il ne sera pas tête de série. Jouer un match de qualification au premier tour signifiera un départ mardi, mais il pourrait être encore trop pour l’Américain de concourir la troisième semaine consécutive. Après tout, il a droit à un peu de repos.

Colomb

Originaire de l’Ohio et diplômé de l’État de l’Ohio Jeffrey John Wolf sent clairement son meilleur dans son état d’origine. L’Américain a capturé trois de ses cinq trophées de tennis professionnels là-bas, y compris dimanche avec une performance extatique contre Denis Istomin. Wolf a laissé tomber des sets à James Ward, Roberto Quiroz et Cedrik-Marcel Stebe sur le chemin du titre, mais a toujours été le meilleur joueur dans les moments charnières et a remonté la vitesse au cours du tournoi. En demi-finale, il a affronté une autre ancienne star du tennis collégial de l’Ohio, Mikael Torpegaard (le Danois a atteint ses cinq finales de l’ATP Challenger Tour en Ohio). Wolf a remporté la bataille des anciens coéquipiers et a joué son meilleur match de la semaine pour démonter Denis Istomin 6-4 6-2.

Wolf améliore constamment son classement en carrière cette année et se retrouvera désormais comme le nouveau n ° 144 mondial. Avec seulement 15 points à défendre jusqu’à l’été, les prochains mois devraient le voir frapper aux portes du top 100.

Il convient de noter la grande forme actuelle de Jurij Rodionov. Avant la semaine, l’Autrichien était le seul joueur avec deux couronnes Challenger cette saison (Wolf et Rinderknech l’ont désormais rejoint). Rodionov a marqué un record de victoires / défaites de 15-2 en février, perdant seulement des matchs contre Wolf (2R à Cleveland) et Istomin (Columbus SF).

Événements organisés la semaine prochaine:

Série Oracle Challenger – Indian Wells (Challenger 125)

Monterrey Challenger (Challenger 100)

En l’absence de tournoi principal cette semaine en dehors de la Coupe Davis, les Challengers d’Indian Wells et de Monterrey présenteront de nombreux concurrents de rang supérieur. Certains noms très intéressants peuvent également être trouvés dans le tirage au sort d’Indian Wells, notamment les frères Zverev, Lucas Pouille et un couple très intrigant de Jannik Sinner et Frances Tiafoe.

Les 100 meilleurs joueurs en action:

Ugo Humbert, Lucas Pouille, Cameron Norrie, Radu Albot, Steve Johnson, Jannik Sinner, Yuichi Sugita, Frances Tiafoe, Gregoire Barrere (Indian Wells)

Adrian Mannarino, Feliciano Lopez, Pablo Andujar, Ricardas Berankis (Monterrey)

