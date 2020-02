Récapitulatif hebdomadaire du Challenger Tour: l’Ohio Magic de Torpegaard; Duckworth continue de gagner

Une autre semaine remplie d’action s’est écoulée sur l’ATP Challenger Tour. Mikael Torpegaard a ajouté à son pedigree sensationnel de succès en Ohio, tandis que James Duckworth s’est avéré être le joueur le plus titré du circuit au cours de la dernière année. Roman Safiullin, star de longue date de l’ITF World Tennis Tour, a décroché son premier titre au deuxième niveau du tennis professionnel. Relisez toutes les histoires importantes.

Bengaluru

Si nous devions choisir le meilleur interprète de l’année et demie passée lors de l’ATP Challenger Tour, ce serait probablement James Duckworth. L’Australien a été hors jeu pendant environ un an en 2017/2018, devant subir une opération du pied. À l’été 2018, il a été classé en dehors du top 1000 du classement ATP. Mais il est revenu encore plus fort, remportant six titres du Challenger Tour au cours des 18 derniers mois. Avec la victoire à Bengaluru, Duckworth établira un sommet en carrière du n ° mondial. 71, 11 places de plus que le poste qu’il occupait en avril 2015.

Les 12 derniers mois ont été 🔥 pour @ JamesDuck21.

CINQ 🏆🏆🏆🏆🏆 et maintenant un nouveau record de carrière de 71e dans le classement FedEx ATP. pic.twitter.com/xcua71pVbg

– ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) 16 février 2020

Venant tout de suite d’une demi-finale à l’ATP 250 à Pune (perdu contre Egor Gerasimov), Duckworth était en forme fantastique dès le tout début du tournoi. Il a perdu un bris d’égalité contre Thomas Fabbiano en quart de finale mais a augmenté son niveau pour prendre le match 6-7 6-0 6-2. Une victoire de routine sur Julian Ocleppo a suivi et Duckworth était bientôt dans le match de championnat, jouant l’une des révélations du tournoi, Benjamin Bonzi. Le Français était sur une course sensationnelle, battant Nikola Milojevic, Prajnesh Gunneswaran, Yuichi Sugita et Stefano Travaglia sur le chemin de la finale.

Duckworth a été inscrit comme remplaçant à Delray Beach et à Marseille (et aurait atteint le tableau principal des États-Unis), mais a décidé de se retirer des deux et de prendre une semaine de pause après de nombreux succès en Inde.

Nous parlons rarement de doubles dans ces récapitulations, mais la saison dernière de Leander Paes mérite certainement une mention. La légende indienne mettra fin à sa carrière fin 2020 mais se porte toujours bien à 46 ans. En faisant équipe avec Matthew Ebden, Paes est allé jusqu’à la finale, cherchant son 27e trophée du Challenger Tour (38e si vous ajoutez des simples). Cependant, Ebden et Paes ont été battus à fond par Purav Raja et Ramkumar Ramanathan, quatrièmes têtes de série. C’était le dernier match que la légende du double jouera jamais en Inde.

Cherbourg

Roman Safiullin a réalisé un exploit plutôt étrange à Cherbourg, battant les 3 premières têtes de série de l’événement. Le Russe a décroché le titre en remportant quatre des six matches lors des sets décisifs. L’un des joueurs les plus dominants du ITF World Tennis Tour la saison dernière, Safiullin a finalement atteint sa première finale ATP Challenger Tour. Cette course n’est pas sortie de nulle part car c’est la quatrième épreuve consécutive où le champion junior de l’Open d’Australie 2015 a atteint au moins les quarts de finale.

Quatre décisifs devaient être serrés. Mais Safiullin a été le plus proche de la défaite quand il avait perdu 2-4 et un point d’arrêt dans le troisième set contre la troisième tête de série Maxime Janvier. Mais comme nous le savons, il s’en est sorti et a étonné Antoine Hoang, tête de série en demi-finale. Son adversaire en match de championnat était Roberto Marcora, l’italien de 30 ans qui a très récemment remporté ses premières victoires au tableau principal de l’ATP World Tour (contre Lukas Rosol et Benoit Paire à Pune). Peut-être encore fatigué après sa demi-finale de marathon, Marcora n’était pas un match pour le Russe, qui n’a jamais fait face à un point d’arrêt sur le chemin d’une victoire 6-4 6-2. Safiullin, aux côtés de Pavel Kotov, a également remporté le titre en double, économisant trois balles de match lors du bris d’égalité décisif contre Dan Added et Albano Olivetti.

Le Russe arrivera à un classement en carrière du numéro un mondial. 174. Il jouera maintenant à Bergame, où il est classé 12e. Il ouvrira contre Nerman Fatic ou Aleksandr Nedovyesov.

Peut-être que l’un des changements de rythme les plus surprenants par rapport à la saison dernière est la forme de Mischa Zverev. L’Allemand est désormais 8-3 pour l’année, après une belle demi-finale. Bien qu’il ait fini par perdre trois balles de match contre Roberto Marcora, Zverev doit profiter à nouveau des matchs gagnants après une campagne désastreuse en 2019, beaucoup se demandant si ce n’était pas la fin de la carrière de Mischa.

Cleveland

Mikael Torpegaard, un ancien joueur d’université de l’Ohio State, pour une raison ou une autre, culmine toujours en jouant dans l’Ohio. Le Danois a cinq finales du Challenger Tour à son actif et toutes sont arrivées dans cet état. Torpegaard avait du mal à démarrer sa saison avec des défaites au premier tour à Dallas, Nouméa et aux qualifications de l’Open d’Australie. Mais il n’a fallu qu’une victoire acharnée sur Michael Mmoh pour que son rythme de match démarre. Torpegaard a été particulièrement impressionnant lors de son renvoi en demi-finale de Thomaz Bellucci (la première demi-finale du Brésil depuis avril). L’affaire a duré moins d’une heure.

Le japonais en herbe Yosuke Watanuki était le rival de Torpegaard lors du match de championnat. Watanuki a fait la une des journaux l’an dernier lorsqu’il a triomphé à Kobe en novembre, aidé par son premier service efficace. Il était à nouveau exposé cette semaine, en particulier dans le choc contre les blockbusters contre Ernesto Escobedo où les Japonais ont réussi à trouver un moyen de faire correspondre l’énorme puissance américaine.

La finale a été l’un des matchs les plus courts en trois sets avec Torpegaard en tête 6-3 1-6 6-1. Les changements d’élan ont été très dynamiques et avant qu’aucun des joueurs ne parvienne à se regrouper, les sets étaient terminés. 94 minutes suffisent au Danois pour décrocher son troisième titre en Challenger Tour. Torpegaard grimpera désormais de 57 places au classement, pour revenir dans le top 200 de l’ATP. Watanuki, qui augmentera également de manière significative à cet égard, participera à l’événement ATP Challenger Tour de la semaine prochaine à Drummondville.

Magie du Challenger Tour:

Attendez le rebond ou pas? Décision difficile:

OK, je vais juste le laisser rebondir pour que ce soit plus facile #Ivashka pic.twitter.com/vppQTb8Hxm

– Stefano Berlincioni (@ Carretero77) 13 février 2020

Quatre as d’affilée sont rares mais cela se produit encore moins souvent:

Ebden: 4DF d’affilée (!!!) (info – @bjehrl) (🎥 @ ATPChallenger) pic.twitter.com/qOC5LVIdNK

– doublefault28 (@ doublefault28) 12 février 2020

Un brillant tweener de Jurij Rodionov, champion de Dallas la semaine dernière:

Rodionov (info – @ hotdog6969) (🎥 @ ATPChallenger) pic.twitter.com/ienT2FVucI

– doublefault28 (@ doublefault28) 11 février 2020

Et ce rallye ne nécessite pas de commentaire:

Point!!

Une touche brillante de 🇮🇹 Julian Ocleppo pour sceller la pause décisive à Bangalore, atteignant sa première demi-finale #ATPChallenger en carrière @BlrTennisOpen. pic.twitter.com/2Ug0NRqxG5

– ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) 14 février 2020

Événements organisés la semaine prochaine:

Trofeo Faip-Perrel (Challenger 80)

Challenger Banque Nationale de Drummondville (Challenger 80)

Koblenz Open (Challenger 80)

Morelos Open (Challenger 80)

3 des 4 événements sont joués à l’intérieur, seul le Morelos Open est un tournoi en plein air sur terrain dur. Trofeo Faip-Perrel se joue à Bergame, en Italie, et mettra en vedette une formation intéressante comprenant Leo Borg, 16 ans, fils de Bjorn.

Le champion en titre à Morelos est Matias Franco Descotte, le champion de l’ATP Challenger Tour le moins bien classé l’an dernier. L’Argentin défend 80 de ses 103 points ATP la semaine prochaine et une perte au premier tour signifierait qu’il perdrait environ 400 places de classement.

Les 100 meilleurs joueurs en action:

Dominik Koepfer (Drummondville)

Jerzy Janowicz était censé apporter un joker au Challenger de Bergame mais s’est retiré en raison de problèmes physiques.

