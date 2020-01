Record absolu de spectateurs dans cette première semaine de l’Open d’Australie

Il n’y a rien de plus satisfaisant pour un tournoi qui année après année le nombre de spectateurs augmente. Tout cela est réalisé grâce au travail et à beaucoup d’efforts. Le tournoi de Open d’Australie 2020 Il semble que cela va battre de nombreux records. Au cours de la première semaine de compétition, le tournoi australien a enregistré 550 645 personnes. Peut-être le fait que nous puissions parler des derniers Federer Grand Slams, de l’éclosion de la Next Gen et de la bataille pour le numéro un mondial entre Djokovic et Nadal, ont fait passer de nombreux fans de tennis dans les installations de Melbourne Park

