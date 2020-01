Record de Roger Federer, protestations, disqualifications et …

Roger Federer et Novak Djokovic ont atteint les quarts de finale de la Open d’Australie 2020: leur chemin pourrait se croiser en demi-finale, dans ce qui est le match le plus attendu du tournoi. Milos Raonic, Tennys Sandgren, Ashleigh Barty, Ons Jabeur, Sofia Kenin et Petra Kvitova ont également atteint les quarts de finale du premier chelem de la saison.

Des problèmes surgissent à nouveau entre Fabio Fognini et l’arbitre de chaise, cette fois dans son match de quatrième tour contre Sandgren, un match que l’Italien a perdu. Selon Fognini, l’arbitre Damien Dumusois lui a accordé un point de pénalité au début du deuxième set après un avertissement pour conduite antisportive: “Je ne veux pas parler de quelqu’un que je ne respecte pas.

Je ne veux pas parler de ça, de l’arbitre. Je ne veux pas être une victime, ce qui s’est passé, mais aujourd’hui j’avais raison. Je n’ai aucun respect pour lui et pour ce qu’il a fait aujourd’hui “. Le Brésilien Joao Souza a été banni à vie de la compétition.

Une enquête menée par Tennis Integrity Unit a révélé qu’entre 2015 et 2019, Souza était impliqué dans le trucage de matchs dans ATP Challengers et ITF Futures au Brésil, au Mexique, aux États-Unis et en République tchèque. Roger Federer est le premier joueur de tennis à remporter 100 matchs en deux tournois du Grand Chelem.

Après avoir gagné contre John Millman, le Swiss Maestro est devenu le seul joueur à avoir remporté 100 défis à l’Open d’Australie et à Wimbledon! Le dernier des matches du quatrième tour de l’Open d’Australie 2020 se jouera lundi: tous attendent le grand match entre Rafael Nadal et Nick Kyrgios.

Daniil Medvedev, Stan Wawrinka, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Dominic Thiem, Simona Halep, Angelique Kerber et Kiki Bertens disputeront également leurs huitièmes de finale.