Record spectaculaire de présence à l’Open d’Australie 2020

Où est le plafond d’aide publique du Open d’Australie? Il a semblé difficile de vaincre les 780 000 spectateurs de l’édition 2019, qui était déjà un record qu’aucun tournoi ne pouvait atteindre mais le premier Grand Chelem s’est dépassé. En 2020, Melbourne Park a reçu 812174 personnes dans ce qui est le plus grand afflux de personnes ayant jamais assisté à un événement de tennis de l’histoire. Avec des réformes continues presque chaque année pour améliorer les installations et les pistes, avec de nombreuses activités pour améliorer l’expérience des visiteurs et avec le niveau actuellement du tennis masculin, l’Open d’Australie a des raisons de célébrer.

.