Refuser une médaille olympique à Rafael Nadal est le meilleur souvenir de Kei Nishikori

Kei Nishikori est sur la scène principale du monde du tennis depuis 2014 et est devenu l’un des meilleurs joueurs de tennis de l’histoire du Japon tout en passant plusieurs mois dans le top 5, mais dans toute cette aventure réussie, Kei a identifié des moments inoubliables , parmi lesquels figure également sa victoire contre Rafael Nadal aux JO de Rio.

En 2014, Nishikori a battu de grands noms comme Stan Wawrinka, Milos Raonic et Novak Djokovic sur le chemin de la finale de l’US Open, où il a été devancé par son rival beaucoup plus grand, Marin Cilic. Cependant, aucun de ces matches ne méritait le titre de “match le plus mémorable”, comme l’ont précisé les Japonais dans une récente interview à Uniqlo.

«La troisième place des éliminatoires avec Nadal. Bien sûr, la médaille était en jeu. Et ce match contre Nadal l’a rendu très mémorable ». Dit Nishikori. Aux Jeux olympiques de Rio 2016, Kei a remporté la médaille de bronze après avoir battu Rafael Nadal avec 6–2, 6–7 (1), 6–3.

Avec cette réalisation, Nishikori est devenu le premier homme japonais à remporter une médaille olympique de tennis depuis Ichiya Kumagae aux Jeux olympiques de 1920. En plus de refuser à Rafael Nadal une médaille aux Jeux olympiques de 2016, faire la transition du Japon aux États-Unis en 2004 et remporter le titre de double de Roland-Garros en 2006 ont été d’autres moments marquants qui l’ont aidé à se définir comme le joueur complet qu’il est maintenant.

«La première fois que je suis allé aux États-Unis à l’âge de 13 ans, c’était un grand pas pour moi. Et gagner un grand tournoi à 17 ans a également été un tournant ». Dit Nishikori.