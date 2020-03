REGARDER: Andy Murray de retour sur les terrains d’entraînement

Andy Murray est de retour sur les courts de tennis, s’entraînant à la gloire. Après une longue période d’attente avec une douleur et un inconfort exténuants, le Britannique a opté pour une intervention chirurgicale à la hanche. Cependant, il n’était toujours pas en pleine forme pour concourir régulièrement, mais on l’a vu s’entraîner avec intensité hier.

Les problèmes de blessure d’Andy sont désormais bien documentés. Sa blessure à la hanche a vraiment fait dérailler sa carrière, l’empêchant de réaliser de plus grandes choses dans le sport. Il était au sommet de ses pouvoirs lorsqu’il a dû démissionner et répondre aux préoccupations.

Malheureusement pour Murray, il y avait une croissance osseuse sur sa hanche, ce qui était peut-être une conséquence de la chirurgie de resurfaçage de la hanche. Cela lui causait de l’inconfort, surtout lorsqu’il jouait au tennis. Par conséquent, il ne pouvait pas non plus participer à l’Open d’Australie 2020.

Andy Murray s’entraîne bien

Andy Murray envisageait une autre intervention chirurgicale pour se débarrasser de la croissance osseuse. Cela aurait signifié un autre sort des tribunaux pour la récupération. Cependant, il y a de bonnes nouvelles pour l’ancien n ° 1 mondial. Il ne semble pas gêné comme avant, même sans la chirurgie.

Une vidéo a vu le jour sur le double vainqueur de la médaille d’or olympique, pratiquant avec intensité. Il a l’air d’être en forme et frappe aussi très bien le ballon. Découvrez sa vidéo de formation ci-dessous.

En 2019, Murray a choisi de passer sous le couteau pour la deuxième fois afin de retrouver sa forme physique. La chirurgie de resurfaçage de la hanche a été un succès et le Britannique a concouru pendant un certain temps. Il a même remporté l’Open européen d’Anvers contre Stan Wawrinka. Alors que tout cela indiquait que Murray récupérait complètement et revenait au tennis, ce ne devait pas être le cas.

«Manquer l’Open d’Australie cette année a été difficile. À la fin de la saison dernière, je commençais à bien jouer, je me sentais bien et c’est arrivé. »

Nous ne pouvons qu’imaginer la frustration qu’Andy traverse. Voir son bon ami et éternel rival Novak Djokovic de retour au sommet du sport doit être déchirant car il doit lui-même rester sur la touche et regarder.

Espérons tous qu’il pourra revenir rapidement dans ce sport. Le tennis gagne lorsqu’un joueur de sa qualité participe à ce sport.