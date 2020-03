REGARDER: Andy Murray laisse tomber Novak Djokovic lors des doubles de l’Open de Miami

Novak Djokovic et Andy Murray sont amis et rivaux depuis leur première rencontre dans un tournoi des moins de 12 ans. Par la suite, leur amitié s’est poursuivie alors qu’ils gravissaient les échelons juniors. Même après avoir joué des matchs néfastes l’un contre l’autre, le lien entre les deux rivaux s’est renforcé après chaque match.

Les deux ont pris leur relation à l’étape suivante alors qu’ils sortaient ensemble sur le terrain au Miami Masters 2011. Cette fois, les deux Goliaths du sport sont entrés sur le terrain en tant qu’amis et partenaires en double.

Quand Novak Djokovic et Andy Murray ont joué un match de double

Djokovic et Murray ont joué en double à Miami contre Sergiy Stakhovsky et Mikhail Youzhny. Bien que la paire serbe-écossaise ait été éliminée au premier tour lors du bris d’égalité dans le dernier set, le duo a joué des points étonnants en trois sets. Il y avait un point remarquable que les deux équipes ont joué qui a certainement attiré l’attention de beaucoup.

Le point a eu lieu au troisième bris d’égalité à 10 points, Murray et Djokovic ont pris une avance de 7-5 contre Youzhny et Stakhovsky. Les deux équipes ont disputé un rallye de 27 points qui s’est soldé par un résultat décevant pour Murray et Djokovic.

Le 17 fois champion du Grand Chelem a fait tout le travail acharné de la ligne de base dans le long point. Le Serbe a pris de nombreux smashes et a réussi à renvoyer le ballon sur le filet à chaque smash. Cependant, Murray a laissé tomber son coéquipier quand il a raté une volée de revers facile, frappant le ballon dans le filet. Par la suite, les deux ont éclaté de rire après avoir perdu le point.

La tournée de tennis s’est arrêtée après que la propagation du coronavirus a fait des ravages dans le monde entier. La tournée devrait reprendre le 8 juin si la pandémie de coronavirus est atténuée.

De nombreux tournois dont le Miami Open 2020 ont déjà été annulés pendant la crise. Cependant, nous espérons que plus aucun tournoi ne sera affecté par la maladie et que les fans pourront de nouveau voir leurs stars de tennis préférées sur le court.

