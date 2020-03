REGARDER: Jeux de tennis improvisés – Un succès pendant l’épidémie de coronavirus

Les journées semblent plus longues et fades avec la saison de tennis en suspension à cause du coronavirus. Cela ne fait pas si longtemps, mais ce sont les signes inquiétants du Tour qui ne font qu’empirer. Cependant, quelques gars d’Espagne ont montré une nouvelle façon amusante de jouer sans quitter la maison.

Alors que nous attendons patiemment la suspension de six semaines de l’ATP Tour, je me trouve incapable de regarder ou de jouer au tennis. Cela fait seulement quelques semaines sans match, et je me retrouve déjà embourbé dans l’ennui et le pessimisme. Cependant, deux Espagnols m’ont montré qu’il y a de meilleures façons de passer le temps que de bouder toute la journée.

Tennis

Le tennis prospère malgré le coronavirus

L’Espagne étant sous contrôle en raison du nombre croissant de cas COVID-19, les gens ne peuvent pas simplement sortir sur les courts et jouer. Cela n’a pas empêché ces deux mecs de jouer un peu au tennis.

Maintenant, ça a l’air amusant, mais je perdrais probablement toutes les balles que j’ai si j’essaye. Et puis qui descendra pour récupérer ces précieuses boules?

Personne, c’est qui.

Beaucoup de gens de la communauté sportive s’ennuient comme moi. Même ils ont trouvé un peu de joie en regardant cette vidéo de tennis de fortune. Beaucoup l’ont également tweeté.

Il y a un blocage en Italie mais il y a toujours du padel. Trouver un moyen. ❤️👇🏼 https://t.co/AlFJU1naot

– judy murray (@JudyMurray) 16 mars 2020

D’autres ont également créé leur propre version du tennis en salle. Judy Murray a également tweeté une autre de ces vidéos.

Deux autres gars en Autriche ont également eu un petit jeu improvisé en salle.

On dirait que tout le monde apprécie toujours son tennis, il est peut-être temps que j’essaye aussi.

Avec le virus toujours en marche, il reste à voir si l’Open de France se déroulera comme prévu. Bien que cela semble peu probable, les responsables ont déclaré qu’ils feront tout leur possible pour y arriver.