REGARDER: Karen Khachanov échoue horriblement au défi Rester à la maison

Alors que tous les joueurs de tennis s’habituent à la suspension du Tour, nous jetons un coup d’œil à Karen Khachanov. Le Russe embrasse la quarantaine en s’amusant à la maison. Il a même essayé le défi de rester à la maison en jonglant avec un rouleau de papier toilette et une raquette de tennis.

La tournée ATP est inactive jusqu’au 7 juin alors que nous essayons de supprimer le coronavirus. La vie sans tennis est un peu difficile, et je ne parle pas des joueurs. Les joueurs vont très bien, ils restent à la maison et profitent de leur temps libre.

Beaucoup font même leur part pour sensibiliser à l’épidémie de COVID-19. Comme vous le savez peut-être déjà, nous espérons que la meilleure façon de lutter contre le virus contagieux est d’éviter les contacts sociaux avec les autres.

Karen Khachanov tente de contester

Karen a exhorté ses fans à faire attention et à rester autant que possible à l’intérieur pour éviter de contracter le virus.

Restez avec votre famille et vos proches à la maison chaque fois que possible. Je crois que dans un avenir proche, l’humanité vaincra ce virus et la situation sera bien meilleure🙏🏻

– Karen Khachanov (@karenkhachanov) 14 mars 2020

De nombreux athlètes de tous les sports ont relevé divers défis pendant qu’ils restent à la maison.

Les joueurs de tennis, comme Karen Khachanov, ont tenté le défi du rouleau de papier toilette, avec une touche de tennis. Découvrez le russe essayer.

10 jours sans tennis😢 Le temps des défis!

Ensuite, @stanwawrinka, @DaniilMedwed, @KYevgeni et mes amis footballeurs @Cheryshev, @ smolovfedor_90, @matshummels! #StayAtHomeChallenge 🏡 # 20touchChallenge @ 433 pic.twitter.com/ftivF12ygQ

– Karen Khachanov (@karenkhachanov) 20 mars 2020

Il est loin de relever le défi des 20 touches. Plus hilarant, cependant, si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre le canon lâche, c’est-à-dire le rouleau de papier, casser quelque chose dans la maison de Karen.

À ce rythme, sa maison sera très différente d’ici la fin de la période de quarantaine.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, il essaie quelques trucs en attendant la reprise de l’ATP Tour

Caraïbes⁉️

Capitaine J̶a̶c̶k̶ ̶S̶p̶a̶r̶r̶o̶w̶ Karen (𝚠𝚛𝚒𝚝𝚎 𝚊 𝚗𝚒𝚌𝚔𝚗𝚊𝚖𝚎)? pic.twitter.com/XITjBxRpz6

– Karen Khachanov (@karenkhachanov) 19 mars 2020

Simona Halep a été tout à fait fabuleuse dans sa tentative de relever le défi. Elle a montré ses compétences impressionnantes en football. Cette dame est tellement talentueuse, on pourrait penser qu’elle était footballeuse.

Défi accepté 😆🧻

Restez à la maison et restez en sécurité tout le monde 🙏 pic.twitter.com/GaT1juR2PG

– Simona Halep (@Simona_Halep) 20 mars 2020

Les joueurs divertissent les fans de tennis même sans le Tour. Cependant, nous attendons tous beaucoup de les revoir devant les tribunaux dès que possible.

Pour le moment, le 7 juin reste la date de reprise, mais tout dépend de la façon dont nous pouvons étrangler le coronavirus. Nous accordons la priorité à la santé maintenant et en un rien de temps, nous nous montrerons triomphants.

D’ici là, laissez couler les défis.