REGARDER: Kei Nishikori revient à l’entraînement alors que le tennis reste annulé

La star japonaise Kei Nishikori a été sur une pause assez longue du tennis. La meilleure exportation de l’Asie était en marge depuis qu’elle a subi une blessure au coude à l’US Open 2019. Cela avait nécessité une procédure mineure.

Bien qu’à l’époque cela ressemblait à un problème mineur, il a dû manquer des événements majeurs comme la Coupe Davis, la Coupe ATP inaugurale et l’Open d’Australie.

Cependant, ses fans pourraient enfin entendre de bonnes nouvelles. Dans une vidéo récente publiée par l’ATP Tour, Nishikori peut être vu en train de frapper quelques balles à l’entraînement. Il a l’air en forme et pourrait enfin être prêt pour une bonne action au tennis.

Ravi de vous revoir frapper, Kei! 💪

🎥: @keinishikori pic.twitter.com/qloH0KuRXX

– ATP Tour (@atptour) 11 mars 2020

Malheureusement pour lui, sa date de retour a coïncidé avec une parodie majeure pour le monde du tennis. Tous les tournois de tennis ATP ont été suspendus pour une période de six semaines en raison de la pandémie de coronavirus. Cela signifie que Nishikori devra attendre un peu plus longtemps avant de finalement toucher le sol.

Savoir plus – Kei Nishikori et d’autres pourraient manquer le Sunshine Double – Voici pourquoi

“Je reviens de zéro” – Kei Nishikori

Nishikori a récemment fait face à un revers majeur. La star japonaise était censée faire son retour tant attendu lors de la rencontre de la Coupe Davis contre l’Équateur au Japon, mais à huis clos en raison du bouleversement du Coronavirus qui a suivi. Cependant, il s’est retiré au dernier moment.

Il avait révélé dans une interview que son coude n’était plus un gros problème. Au lieu de cela, il estime que la longue période de repos avait rendu son corps incapable d’un retour immédiat. Par conséquent, il avait besoin de plus de temps pour revenir de zéro.

Savoir plus – Kei Nishikori annonce une triste nouvelle devant les Indian Wells Masters

«Je me suis reposé depuis longtemps et je reviens de zéro. C’est triste de voir l’Open d’Australie et maintenant de sauter la Coupe Davis, et d’autres grands tournois arrivent. Tout se passe bien mais je n’ai pas pu arriver à temps. Je suis sûr que je reviendrai bientôt, je l’espère à Miami ce mois-ci ou pour la saison sur terre battue, même si ce n’était pas possible cette semaine. “

Avec l’Open de Miami annulé et la première partie de la saison d’argile menacée, Nishikori a un long chemin à parcourir. Nous espérons qu’il réussira chaque fois que la saison de tennis commencera à son maximum.

À votre avis, à quoi ressemble l’avenir de Kei Nishikori?