REGARDER: La fille de Serena Williams lui donne du fil à retordre

Récemment, la numéro neuf mondiale, Serena Williams, a partagé sa bataille mentale avec COVID-19. Au départ, elle avait l’impression que le coronavirus ne l’affecterait pas. Mais maintenant, avec le nombre croissant aux États-Unis, elle a insisté à ce sujet.

Mercredi, l’icône de la WTA semblait un peu détendue et partageait sa routine de maquillage avec ses fans. Au milieu du partage, sa fille Olympia a joué avec le kit de maquillage de sa mère. Et elle a atterri avec du maquillage sur tout le visage.

La vraie star de la routine beauté de @SerenaWilliams?

⭐️💄 @OlympiaOhanian 💄 ⭐️ pic.twitter.com/5oloKnIZQ9

– TENNIS (@Tennis) 25 mars 2020

«Je voulais tout faire pour ma fille» – Serena Williams

Serena Williams a partagé son expérience parentale avec «Shape». Elle a mentionné l’un des moments de voyage qui ont eu lieu avec sa fille.

“L’autre jour, nous sommes entrés dans l’allée après un autre voyage, et Olympia [her daughter] regarde la maison et s’en va, «Yaaaaay». Ça m’a fait plaisir, mais ça m’a aussi brisé le cœur. Je me suis dit, attends, est-ce que je voyage trop? “Je pense que c’est mon endroit le plus heureux – juste être à la maison. C’est ce qui me fait me sentir calme et donc en paix. “

Williams, 38 ans, a révélé ses priorités dans la vie. «Après avoir eu un bébé, je ne voulais plus rien faire pour moi. Je voulais tout faire pour ma fille », a-t-elle déclaré. «C’est une excellente attitude, mais les mamans ne se traitent pas comme elles le méritent. C’est mon truc maintenant. “

Elle a également parlé de ses routines de soins de la peau. “Je garde un tas près de mon lit, et chaque soir, je choisis quelque chose de nouveau: un masque pour les yeux chauffé, un masque facial, un masque pour le menton”, a déclaré Williams. “Consacrer ce temps à prendre soin de ma peau me fait me sentir si bien.”

En 2020, Serena Williams a interrompu sa séquence sans titre depuis 2017 et a remporté un titre à Auckland. C’était son premier titre de mère. Elle a également atteint la finale du double et fait équipe avec son amie Caroline Wozniacki.

Plus tard, lors de l’Open d’Australie, elle s’est avérée être un bouleversé au troisième tour après avoir perdu contre la Chinoise Wang Qiang. Elle n’a disputé aucun match de la WTA en février et a plutôt choisi de soutenir l’équipe américaine à la Fed Cup 2020.