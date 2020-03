REGARDER: Le meilleur revers de Roger Federer sur toute la ligne

Au cours de sa carrière, Roger Federer a frappé de nombreux revers glorieux. Au sein de cette grande liste de revers, comment décider du meilleur? Nous le choisissons en choisissant celui qui a eu le plus d’impact et qui nous mène à la finale de Wimbledon 2008 qu’il a disputée contre Rafael Nadal.

L’incroyable revers de Roger Federer

Dans la vidéo, nous voyons Roger Federer frapper un tir de revers incroyable contre Rafael Nadal. La précision de ce cliché et le fait qu’il a subi d’énormes pressions le rendent absolument incroyable. Roger a frappé de nombreux coups comme celui-ci, alors les gens peuvent se demander pourquoi celui-ci est spécial?

Ce tir est spécial parce que c’est ce tir qui a contribué à faire de la finale de Wimbledon 2008 un match inoubliable. Ce tir est la raison pour laquelle les gens considèrent la finale de Wimbledon 2008 comme l’un des plus grands matchs de tous les temps.

Rafa menait 2 sets à 1 et détenait des points de championnat au 4e set tie-break. Si Roger Federer n’avait pas réussi ce tir, il n’y aurait pas eu de 5e set. Sans le 5e set, le match n’aurait été qu’une autre finale du Grand Chelem dont personne ne se serait souvenu spécifiquement.

C’est pourquoi ce coup était si important. Cela a donné aux fans de tennis un souvenir qu’ils ont perpétué 12 ans après la fin de cette finale. Le seul autre match qui a fait de même pour les gens a été la finale de Wimbledon en 1980 entre Bjorn Borg et John McEnroe.

Je suis sûr que nous souhaitons tous que nous puissions voyager dans le temps et revoir ces matchs. Surtout maintenant que la tournée ATP a été suspendue en raison du coronavirus et nous ne pouvons assister à aucun match. Le mieux que nous puissions faire est d’espérer que cette situation passe et que nous pourrons assister à nouveau à des matchs extraordinaires.

