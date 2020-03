REGARDER – Les clichés exceptionnels de Serena Williams en tant que mère

L’icône américaine du tennis Serena Williams est à la recherche de son 24e Chelem depuis trois ans, son premier titre majeur en tant que mère est également prévu.

Après avoir livré sa fille Alexis Olympia, Williams a prolongé sa séquence de victoires à Wimbledon à 20, réintégré le top 10, revendiqué un titre à Auckland et atteint quatre tournois du Grand Chelem.

Au milieu de tout son succès en tant que mère, Serena Williams a livré des clichés exceptionnels après être revenue sur le circuit après son hiatus de maternité.

Serena Williams à Wimbledon 2019

Pour commencer le match à bascule au match de Wimbledon 2019 contre sa compatriote Alison Riske a été l’un de ses meilleurs matchs en tant que mère. Riske a eu toutes les chances de réaliser le plus gros bouleversement des quarts de finale de SW19. Mais le tennis guerrier de Serena a brisé les espoirs d’Alison pour la victoire.

Dans le troisième set, à 4-3, Serena a commencé par rendre le service important de Riske et ensuite elle était perplexe sur la ligne de fond. Plus tard, Serena a placé un drop drop astucieux et a simultanément lu la raquette d’Alison. Avant qu’Alison ne puisse réagir à sa réponse de revers, Serena a lâché une volée injouable.

Alison Riske et Serena Williams

Williams contre Svitolina

À l’US Open 2019, Serena Williams jouait contre la cinquième tête de série Elina Svitolina en demi-finale. Le débutant en demi-finale de Flushing Meadows Svitolina a semblé nerveux tout au long du match. Mais à certains moments, elle a fait en sorte que Serena gagne des points.

Dans le deuxième set à 3-1, l’Ukrainienne a servi le revers de Serena. Suite à cela, Svitolina a lâché un coup droit sur une ligne et a ensuite effectué un tir au coup droit qui a obligé Serena à sprinter vers le filet. Williams a courageusement retourné le coup de pied dur et lui a donné un bel angle.

Lire aussi – REGARDER: Serena Williams suggère un travail hilarant à domicile “Hack”

L’épreuve de force des soeurs Williams

Le premier tournoi WTA de Serena en tant que mère à Indian Wells en 2018, a réjoui la foule avec un affrontement «Serena vs Venus» au troisième tour. Dans le deuxième set, Venus Williams a délivré un service sur le coup droit de Serena, suivi de quelques échanges de base, Serena a réussi un drop drop. Plus tard, Vénus lui a donné un toucher doux. Mais avec la douce louve-volée de Serena, la foule californienne a ravi la foule.

Double manie avec Wozniacki

Dans l’avant-dernier tournoi WTA de Caroline Wozniacki, le Danois et l’as américain ont joué au tennis double ensemble. Jouant du meilleur tennis de la boîte de service, les volées consécutives de Serena ont perplexe ses adversaires. Et plus tard, elle a conclu le point avec un vainqueur du coup droit.

Azarenka vs Williams

L’une des meilleures performances de Serena en tant que mère a été livrée à Indian Wells en 2019 contre sa rivale Victoria Azarenka. Le match à bascule a été témoin d’un service et d’une volée à couper le souffle de Serena.

Serena Williams sort la tête de série

Lors du match de l’Open d’Australie 2018 contre Simona Halep, la Roumaine a rebondi après avoir abandonné le premier set unilatéral. Halep, la tête de série, a mis au défi Williams de sceller sa victoire au quatrième tour à l’Aussie Open, et la championne du Grand Chelem, 23 fois, a éliminé le finaliste en titre, 6-1, 4-6, 6-4.

L’un de ses meilleurs coups est également intervenu lors du match controversé de l’US Open 2018, contre Naomi Osaka. Malgré les ravages mentaux et la diatribe avec l’arbitre de chaise Carlos Ramos, son tir de goutte a laissé Osaka impuissant.