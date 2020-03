REGARDER – Lorsque Rafael Nadal a arrêté de jouer pour aider sa mère à retrouver son enfant perdu

Rafael Nadal n’est pas seulement l’un des plus grands champions de l’histoire du tennis, mais il est également l’un des plus beaux gars de la tournée. Il a toujours montré sa classe avec un bel esprit sportif tout au long de sa carrière. L’Espagnol est un exemple d’humilité et a un cœur d’or, presque tout le monde le sait déjà.

Nadal a prouvé à maintes reprises pourquoi il était admiré universellement non seulement pour ses compétences en tennis, mais aussi pour son cœur généreux. Bien qu’il soit perçu comme semant la peur chez ses adversaires avec son style agressif sur le terrain, il y a un côté sensible caché de lui hors du terrain.

Rafael Nadal a aidé sa mère à retrouver sa fille perdue dans la foule

En septembre 2016, Nadal a joué un match d’exhibition en double dans sa ville natale de Majorque, en partenariat avec Simon Solbas contre Carlos Moya et John McEnroe. C’est alors que l’Espagnole a gagné des millions de cœurs en aidant une mère en détresse à retrouver sa fille perdue dans la foule.

Nadal a arrêté le match quand il a entendu une agitation de la foule. Il a arrêté de jouer avant son service, déclenchant une fouille à l’échelle du tribunal. L’arrêt a permis à tout le monde de se concentrer sur l’enfant disparu. De nombreux fans ont également appelé la fille. Elle a rapidement été repérée à quelques sections d’elle avant de retrouver sa mère.

La jeune fille avait certainement peur car elle pleurait après avoir rencontré sa mère. En larmes, la mère est entrée et a ramassé sa fille. Nadal était tout sourire alors que la mère retrouvait sa fille. Les spectateurs ont également applaudi les retrouvailles émotionnelles avant la reprise de la pièce.

Ce n’était qu’un petit geste de Nadal. Cependant, nous ne voyons pas souvent de nombreux autres joueurs et ce geste aimable lui a sûrement gagné un million de cœurs de plus.

Varun Khanna

Diplômé MBA Tech | Passionné de sport | Écrivain par passion