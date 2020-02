REGARDER: Lorsque Roger Federer a fondu en larmes après une perte déchirante pour Rafael Nadal

Il existe de nombreux événements dans l’histoire du tennis qui doivent leur popularité à Roger Federer. Probablement, un événement qui restera à jamais gravé dans l’esprit des amateurs de tennis est la cérémonie d’après-match de la finale de l’Open d’Australie 2009.

Il a donné naissance à l’un des moments les plus émouvants de l’histoire du tennis. Après sa défaite contre Rafael Nadal, Roger Federer a fondu en larmes et n’a pas pu terminer son discours. Alors que Federer remerciait la foule pour leur soutien, il a dit à travers les larmes – “Dieu, cela me tue.”

Il s’est retiré du podium pour prendre un peu de temps. Rafa est monté sur le podium et a réconforté son plus grand rival sur le court mais un bon ami. Le joueur suisse a rendu la générosité en revenant vers la minorité et a déclaré qu’il ne voulait pas avoir les derniers mots lors de la soirée spéciale de Nadal.

C’est ce que l’humble Espagnol à l’aube de la grandeur avait à dire – «Roger, désolé pour aujourd’hui. Je sais vraiment comment tu te sens en ce moment. C’est vraiment difficile, mais rappelez-vous que vous êtes un grand champion, l’un des meilleurs de l’histoire, et vous l’avez prouvé. “

Cependant, ce n’est pas seulement une défaite en finale qui a rendu Federer si émotif. Un contexte lourd est venu avec. Explorons les raisons de la vague d’émotions de Roger lors de l’événement épique.

Pourquoi Roger Federer était-il si émotif?

Tout d’abord, la pure grandeur du match méritait une attention particulière. Il y avait 15 000 spectateurs à portée de main pour regarder le choc épique. De manière attendue, les deux stars n’ont pas déçu. Dans un affrontement de quatre heures vingt-trois minutes qui a duré cinq sets, Nadal a gagné 7-5, 3-6, 7-6, 3-6, 6-3.

Dans un match si épuisant, vous vous attendez à être du côté des vainqueurs une fois qu’il se termine. Perdre après tant d’efforts aurait pu être le déclencheur immédiat du maestro suisse.

Cependant, le contexte plus large est important. La rivalité Nadal-Federer qui est si populaire aujourd’hui était à son apogée. Les deux joueurs voulaient gagner l’un contre l’autre, peu importe ce qu’il fallait.

Pour ajouter à cela, les cinq finales du Grand Chelem que Federer avait perdues, nous sommes contre l’Espagnol émergent. Y compris l’Open d’Australie 2009, Roger avait perdu trois des quatre finales consécutives du Grand Chelem contre Nadal. Les deux autres étaient l’Open de France 2008 et Wimbledon 2009. Au total, Nadal avait remporté 13 de ses 19 rencontres.

Perdre à nouveau son ennemi juré aurait pu briser la légende.

Cependant, Federer portait de fortes attentes en finale. Il était au bord de l’histoire alors qu’il tentait de battre le record du Grand Chelem de Pete Sampras (14).

Si nous devions explorer les raisons, il se pourrait également que Federer ait eu une prémonition des choses à venir. Au cours des années qui ont suivi, Roger a remporté 7 tournois du Grand Chelem, tandis que Nadal en a remporté 13. Federer aurait pu prédire qu’une nouvelle star allait naître qui était là pour défier son héritage.

Pour être honnête, Roger a toujours le record absolu de 20 tournois du Grand Chelem. Nadal occupe la deuxième place à 19.

Selon vous, qui sera le plus grand de tous les temps?