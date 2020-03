REGARDER: Lorsque Roger Federer a terminé son troisième doublé Sunshine en 2017

En 2017, le maestro suisse Roger Federer a cassé sa séquence de cinq ans sans Grand Chelem lors des finales de l’Open d’Australie. Il a rebondi après une situation de panne dans le cinquième set et a réussi le 18e Chelem contre son plus grand adversaire, Rafael Nadal.

La victoire à Melbourne a été suivie de sa pause de six mois dans le tennis professionnel. Cette victoire est sans doute considérée comme l’un des meilleurs retours du tennis. Et les revers ravivés de Federer pendant ce tournoi sont toujours vénérés aujourd’hui.

Son retour ne s’est pas limité à Melbourne, Federer a prolongé ses victoires de titre sur les courts des États-Unis. Roger Federer a vécu deux semaines de contes de fées lors des grands tournois d’Indian Wells et de Miami.

Il a marché sur les courts de Palm Springs en Californie en tant que neuvième tête de série du tournoi. Après une simple victoire au premier tour, Federer a dû faire un effort supplémentaire lors de son prochain match contre Steve Johnson.

Roger Federer contre Rafael Nadal

Après cette victoire, son grand rival Rafael Nadal l’attendait en huitièmes de finale. Et ses revers blitzing de la ligne de base, a laissé l’Espagnol perplexe sur la cour du désert. En un peu plus d’une heure, Federer a balayé son ennemi juré espagnol 6-2, 6-3.

Après sa défaite unilatérale, Rafa a salué le jeu de Roger. Ce jour-là, les Suisses ont joué au tennis inhumain et Nadal a déclaré: “C’est difficile de jouer contre Roger de cette façon”.

Maintenant sa domination dans les matchs suivants, Federer a pris d’assaut la finale pour mettre en place le choc des titres contre son compatriote Stan Wawrinka. Dans la bataille des Helvètes, Federer a été victorieux sur Wawrinka.

Après avoir perdu un match final de 6-4 et 7-5 contre son ami et ennemi Federer, Wawrinka est devenu émotif et drôle lors de l’entretien sur le terrain. “Je voudrais féliciter Roger”, a déclaré Wawrinka avec des yeux larmoyants. “Il rit. C’est un connard, mais ça va », a-t-il plaisanté.

Après cette victoire, Roger, alors âgé de 35 ans, est devenu le plus ancien finaliste et champion du Masters 1000. Tout au long de son séjour à Indian Wells, Federer n’a pas perdu un set.

Passant aux tribunaux de Floride, Federer a affronté quelques adversaires coriaces en route vers son titre à Miami. Après des victoires consécutives sur Frances Tiafoe, Juan Martin del Potro et Roberto Bautista Agut, Thomas Berdych a été un défi difficile en quarts de finale.

Le test de Nick Kyrgios

Après 6–2, 3–6, 7–6 (8-6), le chemin de Roger vers la finale est devenu plus difficile. Avec Nick Kyrgios comme adversaire en demi-finale, le Suisse a dû se battre pendant trois longues heures pour réserver sa dernière place.

Avec Kyrgios à 130 milles à l’heure et Federer avec SABR, le public de Miami a connu une grande soirée de tennis ce jour-là. Avec les Suisses en phase avec l’atmosphère et le tennis de niveau divin, Roger Federer a gagné 7-6 (11-9), 6-7 (9-11), 7-6 (7-5) contre Kyrgios.

Prochain rendez-vous pour la troisième couronne américaine de Federer Sunshine Double. Federer affrontait à nouveau son plus grand rival, Nadal, pour la troisième fois en 2017.

Le match aurait pu être interrompu par l’un ou l’autre des deux, mais Federer a incroyablement bien réussi sur les gros points. C’était une victoire de 6-3, 6-4 pour le Suisse pour décrocher son troisième Sunshine Double et cela a ajouté de la valeur à son brillant retour en 2017.