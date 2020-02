REGARDER: Lorsque Serena Williams a abusé d’une juge de lignes aux demi-finales de l’US Open 2009

L’athlète légendaire Serena Williams a indéniablement relevé la barre du tennis. Sa constance et ses réalisations ont motivé de nombreuses filles à ramasser des raquettes et à réussir le sport. Cependant, en ce qui concerne les controverses dans le tennis, Williams prend également la première place dans cette catégorie de sport.

Elle n’est pas nouvelle dans la rupture des raquettes et les effondrements sur le terrain. Mais aussi se précipiter avec les officiels du match lui a causé de gros ennuis par le passé. Un tel épisode de la carrière de Serena a eu lieu lors des demi-finales de l’US Open 2009.

Lors de cette rencontre, l’Américaine jouait l’as belge, Kim Clijsters. Elle était un set down dans le match et servait à 6-5 (30-15 *) dans le deuxième set. Le moment a été intense pour Serena alors qu’elle libérait nerveusement son premier service et qu’elle atterrit en le plaçant large.

Serena Williams

Avec tout le stade de Flushing Meadows enraciné pour elle, Serena est montée à bord pour libérer le deuxième service. Le service a atterri à peu près à l’intérieur de la boîte de service, mais une juge de ligne à sa gauche a signalé une faute de pied. Cet appel a donné à Clijsters deux balles de match et par la suite, Williams a éclaté sur le terrain.

Une Serena furieuse s’est dirigée vers l’arbitre et a dit: “Je jure devant Dieu que je vais f *** ing prendre le ballon et le pousser dans ta f *** ing gorge.”

Dans ce match, Williams a déjà reçu un avertissement en lançant sa raquette dans le premier set. Et par conséquent, pour son explosion, elle a été amarrée un point par l’arbitre de chaise. C’était le match, le set et le match de Clijsters avec un score de 6-4, 7-5 et Serena pouvait tout faire pour sauver ces points de match.

Serena Williams a reçu une amende record en tennis en 2009

L’effondrement lui a coûté cher, Williams a sans doute payé l’une des amendes les plus élevées de l’histoire du tennis. Le lendemain, elle a été condamnée à une amende de 10 500 $ US.

Après avoir enquêté sur sa fusion, Williams a été condamnée à une amende de 175 000 $ US pour sa tirade grossière lors d’un match officiel. C’était au lieu de la suspendre de l’US Open 2010 ou d’autres événements du Grand Chelem.

En outre, une probation de deux ans lui a été accordée, si elle a commis une autre infraction au cours des deux prochaines années lors d’un Grand Chelem, elle serait suspendue de participer à l’US Open suivant.

Rien ne s’est produit au cours des deux années suivantes du côté de Williams, puis son amende a été réduite à 82 500 $ US.

Juste après l’incident, lors de la conférence de presse d’après-match, Serena Williams a nié s’excuser auprès de la juge de ligne. Cependant, ses excuses sont venues deux jours après sa diatribe avec l’officiel du match.