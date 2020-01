REGARDER: Nick Kyrgios et Gilles Simon se moquent de Rafael Nadal pendant leur match

Le favori du public, Nick Kyrgios, et le Français Gilles Simon ont mené une bataille de près de trois heures jeudi soir à Melbourne. Avec la foule enracinée pour Kyrgios pour chaque as qu’il a claqué, l’Australien a récolté 5600 dollars australiens pour le cercueil du fonds de secours australien.

Vers la fin du deuxième set, alors que Kyrgios servait à 5-4, il a reçu un avertissement de violation de temps lors de sa requête de service. Juste après cela, l’Australien a eu un échange insolent avec l’arbitre de chaise.

Nick Kyrgios et Gilles Simon imitent Rafael Nadal

Il a imité les rituels de service de l’as espagnol Rafael Nadal. Rafa essuie généralement son visage sur le côté gauche et droit de son T-shirt, rentre ses cheveux, ramasse son short puis lance la balle. En un mot, Nadal prend beaucoup de temps avant de libérer son service. Et le numéro 26 mondial Nick Kyrgios a soulevé la même question en imitant Rafa lors de sa rencontre de jeudi.

Quelques minutes plus tard, Gilles Simon a agi de manière similaire. Après avoir reçu un avertissement de dépassement de temps, le Français a demandé à l’arbitre de chaise. “Vous avez un rendez-vous?” Kyrgios secoua la tête et lui demanda de continuer son service. Simon a ignoré Kyrgios et a imité ramasser son short, tout le monde dans le stade, y compris Kyrgios, a ri.

Tennis de haute qualité à Melbourne

Dans le match, Kyrgios était accroché là-bas pendant les longs rassemblements et est revenu patiemment sur le terrain de Simon. Dans le troisième set, Nick Kyrgios menait par une pause. Cependant, le Français l’a renversé et a poursuivi l’action sur la Melbourne Arena. Kyrgios avait une fiche de 4-2 dans le troisième set, mais il a perdu quatre matchs de suite et a propulsé le match dans le quatrième set.

Dans le quatrième set, Kyrgios a tenu la pause décisive de service à 6-5. Dans ce match, il a gaspillé trois points de rupture. En convertissant le quatrième, il a progressé pour servir pour le match. Kyrgios a rapidement scellé une victoire 6-2, 6-4, 4-6, 7-5 contre Gilles Simon à l’Open d’Australie 2020 après avoir joué au tennis de haute qualité.