REGARDER: Novak Djokovic, 14 ans, déchire les coups droits

Alors que nous attendons la suspension de la tournée de tennis résultant de l’épidémie de coronavirus, nous jetons un coup d’œil à de vieux souvenirs. Novak Djokovic était tout à fait une image de lui-même comme il l’est aujourd’hui même en 2001. Son coup droit a également conservé le même style.

La récente annulation des événements d’Indian Wells et de Miami Open s’est transformée en une suspension de six semaines du Tour. Tant que la pandémie de COVID-19 se déroulera dans le monde entier, il est peu probable que la saison reprenne. À juste titre, étant donné la santé publique est le plus important dans des moments comme ceux-ci.

Novak Djokovic en 2001

Ce n’est pas parce que nous ne pouvons pas regarder du tennis en direct que nous ne pouvons pas revisiter de vieux souvenirs. Regardez la vidéo ci-dessous montrant Novak Djokovic, 14 ans, frappant des coups droits féroces pendant l’entraînement.

Il suffit de le regarder partir 😮

C’est @DjokerNole qui tire des coups droits à 14 ans!

(via @tennisnewsmachine Instagram) pic.twitter.com/F3RTDzDNOZ

– ATP Tour (@atptour) 14 mars 2020

Avance rapide d’environ 19 ans, et le même jeune joueur en herbe règne désormais en maître dans le sport. Le travail acharné de ses débuts a certainement porté ses fruits. Le Serbe possède désormais l’une des carrières les plus illustres de l’histoire du tennis.

Il se classe troisième au tennis masculin avec le plus grand nombre de titres du Grand Chelem avec 17. Il se classe également deuxième du plus grand nombre de titres ATP 1000 Masters avec 34, un derrière Rafael Nadal. De plus, il est le seul homme de l’histoire de l’ATP à remporter tous les titres du Masters 1000.

Dans l’ensemble, Djokovic a déjà une carrière extrêmement réussie, mais sa faim est loin d’être rassasiée. Après un début d’année parfait, Novak a remporté tous les titres auxquels il a participé, dont l’ATP Cup, l’Open d’Australie et le Dubai Duty-Free Tennis Championships.

Il semblait de plus en plus invincible à chaque événement. Le numéro un mondial était heureux de faire connaître ses intentions à tout le monde aussi.

«La nouvelle saison a commencé de la meilleure façon possible, à savoir remporter la Coupe ATP avec la Serbie et défendre ensuite le titre à l’Open d’Australie. Je suis motivé et aussi inspiré pour peut-être réaliser la meilleure année de ma carrière jusqu’à présent. “

Malheureusement, Djokovic devra en quelque sorte reprendre son élan à la fin de la saison. Ce ne sera en aucun cas facile de revenir au niveau auquel il jouait, mais là encore, Novak Djokovic peut faire à peu près n’importe quoi s’il y pense.