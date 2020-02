REGARDER: Quand la foule de Roland Garros a fait pleurer Novak Djokovic

L’énorme Novak Djokovic a joué au tennis des Dieux en 2015. Il avait un objectif clair de remporter les quatre tournois du Grand Chelem, et il était loin de le faire. Stan Wawrinka, cependant, était heureux de gâcher la fête pour le Serbe.

Alors que le Roland Garros 2015 n’a pas réussi par ses normes irréelles, Djokovic a eu l’amour de la foule après sa défaite déchirante.

Djokovic est arrivé à Paris en 2015 avec un seul objectif: gagner Roland-Garros et enfin terminer sa longue attente d’un Grand Chelem Carrière. Il n’aurait pas pu arriver à l’événement en meilleure forme. Il avait remporté son cinquième titre de l’Open d’Australie en début de saison. En fait, Novak était invaincu jusqu’à sa finale contre Wawrinka.

Le destin semblait que Novak lèverait le seul major manquant cette année-là. Il avait passé tous les tests, battant même le roi de l’argile, Rafael Nadal en quart de finale. Wawrinka et Djokovic s’étaient également rencontrés plus tôt dans l’année à l’Open d’Australie. Djokovic a battu le champion suisse en titre dans un match captivant, remportant le set final 6-0.

Une ovation émotionnelle pour Novak Djokovic

La plupart des gens avaient leur argent sur le Serbe pour battre à nouveau Stan et prendre la couronne à Paris. Et c’était avant même que le match ne commence.

Une fois qu’il a commencé, ces attentes sont devenues encore plus fortes. Novak dominait et contrôlait le match. Il a pris le premier set, mais ensuite Wawrinka est devenu vivant. Il a joué le match de sa vie pour effacer le n ° 1 mondial et remporter son deuxième trophée du Grand Chelem.

Aussi ravis que les fans étaient pour Wawrinka, ils étaient tout aussi navrés pour Novak. Il n’avait pas d’autre choix que d’attendre encore 12 mois avant de pouvoir terminer son Grand Chelem de carrière.

C’était rare de voir Novak perdre, surtout après avoir pris le contrôle d’un match. En fait, le Serbe était sur une séquence de 28 victoires consécutives lorsqu’il est monté sur le terrain pour la finale.

Alors que Novak se traînait pour récupérer son trophée de finaliste, les fans ont décidé de lui offrir un cadeau différent.

Les applaudissements chargés d’émotion durèrent environ deux minutes entières. Vous pouviez voir l’émotion faire surface en serbe alors qu’il reconnaissait l’appréciation de la foule. L’amour de la foule le frappa profondément et durement, et il fut visiblement touché par le geste.

Il n’a peut-être pas remporté le titre, mais il a obtenu quelque chose de mieux que même le trophée finaliste. C’est certainement l’un des moments les plus sincères de l’histoire du sport.

Djokovic est revenu 12 mois plus tard pour finalement remporter le trophée. peut-être que cette démonstration d’amour par la foule l’a poussé davantage à la gagner une fois pour toutes.