REGARDER: Quand Novak Djokovic a essayé de jouer au tennis en fauteuil roulant

Novak Djokovic est une classe à part en tennis, nous le savons tous. Peu importe que vous soyez son fan ou non, quelque part au fond de votre esprit, vous savez qu’il peut tirer des choses incroyables sur le terrain. Il y a cependant une forme de tennis qu’il ne pouvait pas maîtriser, et c’est le tennis en fauteuil roulant.

Novak est un homme qui s’inspire de tout et de tout le monde autour de lui. Ses adversaires l’inspirent, son enfance difficile l’inspire. Vous huez et chahutez l’homme, et vous l’inspirerez.

Il y a une autre source sur laquelle il puise son inspiration, à savoir les joueurs de tennis en fauteuil roulant.

Ces hommes et ces femmes difficiles rient face aux atrocités et défient les chances de non seulement mener une vie normale, mais aussi de prospérer dans le monde du sport.

Novak Djokovic prend un fauteuil roulant sur le terrain

Le tennis n’est pas un sport facile à pratiquer même debout, prenez-le moi. Vous pouvez vous entraîner et vous entraîner pendant des heures, et pourtant vous ne parvenez pas à saisir même certains fondamentaux.

C’est une raison de plus pour admirer ces hommes qui prennent les courts de tennis avec leurs fauteuils roulants et donnent une allure si facile.

Novak Djokovic a déjà essayé de jouer au tennis en fauteuil roulant lors de l’Open d’Australie 2017. Il a rejoint son ami et champion du Grand Chelem de tennis en fauteuil roulant Dylan Alcott.

Les difficultés de Novak commencent avant même le début du tennis. Incapable de bouger d’un pouce pendant le premier point, Novak demande hilarante à Alcott de «jouer juste au milieu». Et devine quoi? Ses combats continuent même si Alcott oblige.

Alors que le jeu se termine, Novak Djokovic exhorte la foule à donner une grosse main à Dylan et à ses collègues joueurs de tennis en fauteuil roulant. Dylan ne tarit pas d’éloges sur le Serbe, le qualifiant de plus grand partisan du tennis en fauteuil roulant.

Découvrez les luttes des Serbes ci-dessous.

Ce souvenir est le mélange parfait de compassion sincère et un tiret de quelques tentatives comiques de Novak pour essayer de jouer.

Novak a eu des mots passionnés qui, je l’espère, trouvent écho auprès de tous ceux qui lisent ceci.

«Je l’ai déjà dit, ces gars sont des héros pour moi, ils le sont vraiment. Ils rendent le jeu de tennis plus beau et plus unique en raison de ce qu’ils font et de la façon dont ils le font. Ils transforment leur handicap en quelque chose qui inspire beaucoup de gens, y compris moi-même. »