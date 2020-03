REGARDER: Quand Rafael Nadal a menacé de poursuivre en justice l’ancien ministre français des Sports pour diffamation

Je regarde Rafael Nadal et je vois l’un des plus grands concurrents dans n’importe quel sport. Vous pouvez sentir son intensité, son travail acharné et sa douleur alors qu’il se donne à fond dans chaque tournoi qu’il joue. Un fan de tennis digne de ce nom saura que Nadal préfère ne pas jouer que tricher et gagner.

Et pourtant, il y a ceux qui n’y réfléchissent pas avant de jaillir des ordures.

Banter est quelque chose que vous verrez dans n’importe quel sport. Au tennis, c’est plus parmi les fans que les joueurs. Cependant, il y a une énorme différence entre les plaisanteries et les allégations fausses et diffamatoires directes.

“Je vais la poursuivre” – Rafael Nadal

Rafael Nadal avait eu du mal au cours de la saison 2012 avec des blessures apparues pour gêner l’Espagnol. Une tendinite au genou a contraint l’Espagnol à se retirer de la saison un peu après Wimbledon.

Cependant, ces faits ont été contestés par l’ancienne ministre française des Sports, Roselyne Bachelot, qui a déclaré que la véritable raison de son absence était le dopage. Elle a affirmé que Nadal avait été testée positive pour les médicaments améliorant la performance et a donc décidé de se retirer de la saison pour cacher ce fait.

Comme vous pouvez l’imaginer, Rafael Nadal n’en était pas content. Il a juré de poursuivre Bachelot pour ses plaintes irresponsables contre lui.

Ce n’est pas souvent que nous voyons Rafa aussi énervé, mais il était certainement là. Comme le dit Nadal, Bachelot est une personnalité publique qui a occupé un poste important au sein du gouvernement. Ses mots avaient un certain poids. Il était tout à fait honteux pour elle de faire de tels commentaires sans aucune preuve à ce sujet.

Vous ne pouvez pas simplement faire des déclarations qui nuisent à la réputation et à l’honneur d’une personne, et Rafa est l’un des hommes les plus honorables du sport.

Rafael Nadal

Nadal a poursuivi la dame en justice comme il l’a dit, et a également gagné l’affaire. Les tribunaux ont condamné Bachelot à payer à l’Espagnol une somme de 10000 € (11195 $) en dommages et intérêts.

«Lorsque j’ai déposé plainte contre Mme Bachelot, je comptais non seulement défendre mon intégrité et mon image d’athlète, mais aussi les valeurs que j’ai défendues tout au long de ma carrière. Je souhaite également empêcher toute personnalité publique de porter des insultes ou de fausses allégations contre un athlète utilisant les médias, sans aucune preuve ni fondement, et rester impuni. »

Nadal a ensuite fait don du montant qu’il a reçu à titre de dommages et intérêts à un organisme de bienfaisance non gouvernemental en France.

Maintenant, comment quelqu’un peut-il maltraiter ce joyau d’un homme?