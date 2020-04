REGARDER: Quand Roger Federer a chanté «joyeux anniversaire» en chinois pour sa femme Mirka Federer

Nous savons tous que le 1er avril est le jour où nous jouons des tours. Cependant, Roger Federer connaît cette journée pour une raison totalement différente et spéciale. C’est l’anniversaire de sa femme Mirka. Voici une vidéo de lui chantant ‘Happy Birthday’ d’une manière très différente.

@rogerfederer chante joyeux anniversaire à Mirka 😊🎶 pic.twitter.com/jzeOLIWugX

– Dinora❣RF (@norinchi_df) 1 avril 2020

Comment Roger Federer souhaitait sa femme

Roger Federer ne voulait pas chanter ‘Happy Birthday’ de façon traditionnelle, alors il a essayé quelque chose de différent. Il a chanté la chanson en chinois. C’était une façon drôle et romantique de souhaiter à sa femme qui est son plus grand supporter et présent à chacun de ses matchs.

Nous n’avons pas encore vu la réaction de Mirka à cela, mais je pense que nous savons tous que ce sera un plaisir. Elle sera extrêmement heureuse que son mari ait pensé à quelque chose d’extrêmement inhabituel pour son anniversaire, ce qui rend cet anniversaire absolument incroyable.

L’histoire de Roger et Mirka

Roger Federer et Mirka ont passé de nombreuses années ensemble. Ils se sont rencontrés pour la première fois aux Jeux olympiques de Sydney en 2000, où Roger Federer a révélé qu’ils avaient eu leur premier baiser. Après avoir pris sa retraite du tennis en 2002 en raison d’une blessure persistante au pied, Mirka est devenue directrice des relations publiques de Roger.

Elle a également été son plus grand supporter depuis lors, car elle est toujours vue l’encourager pour ses matchs. Roger et Mirka se sont mariés en 2009 et ont eu 4 enfants depuis lors. Avec tant d’histoire ensemble, il n’est pas étonnant que Roger ait voulu faire quelque chose de spécial pour sa femme.

En raison de la suspension de la tournée ATP, Roger Federer a eu beaucoup de temps à passer avec sa femme. Il se remet également d’une opération au genou qu’il a subie très récemment. Espérons qu’il se remette bien de cette opération. Une chose que nous savons, sa femme sera là à chaque étape de ce processus de récupération.