REGARDER: Quand Roger Federer et Mirka ont donné une interview comique

Roger Federer est marié à Mirka depuis 2009. Nous connaissons Mirka comme le plus grand supporter de Roger Federer comme on le voit dans chacun de ses matchs. Mirka était elle-même joueuse de tennis mais a pris sa retraite en 2002. Il fut un temps où elle et Roger jouaient ensemble. Découvrez leur entretien sur le terrain après le match.

Hopman Cup 2002: Roger Federer a un nouveau partenaire

La Suisse a été la championne en titre à la Coupe Homan 2002. Roger Federer a remporté la version 2001 avec Martina Hingis battant Team USA. Cette année, il avait un nouveau partenaire – Miroslava Vavrinec ou, comme elle s’appellerait plus tard, Mirka Federer.

Ils venaient de perdre leur match contre l’Australie lors de cette interview. Il y a eu beaucoup de blagues lors de cette interview et il y a eu des éloges pour Martina Hingis par Mirka. Elle a dit que Martina était une joueuse incroyable et que personne ne pouvait la remplacer.

L’histoire de Roger Federer et Mirka

Mirka était elle-même une joueuse de tennis à succès, atteignant un rang de 76 en carrière. Elle a rencontré Roger aux Jeux olympiques de Sydney en 2000. Federer a révélé une fois qu’ils avaient partagé leur premier baiser le dernier jour des Jeux olympiques.

Mirka a malheureusement pris sa retraite en 2002 en raison d’une blessure persistante au pied. Depuis lors, elle est la responsable des relations publiques de Roger et sa plus grande supportrice. Le couple s’est marié en 2009 et a eu 4 enfants depuis lors.

Roger Federer se remet actuellement d’une opération au genou droit qui l’a exclu de nombreux tournois. Étant donné que la suspension de la tournée ATP a annulé de nombreux tournois, il ne manquera pas grand-chose.

Les fans espèrent que le «jeune» Roger Federer se rétablira rapidement et sera bientôt de retour sur le terrain. Ils espèrent qu’il sera en mesure de protéger son dossier contre la menace que représente Rafael Nadal. Une chose est sûre, Mirka sera à ses côtés tout le temps.