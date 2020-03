REGARDER – Quand Serena Williams a plongé dans la foule à Wimbledon

C’était à Wimbledon 2014 lorsque Serena Williams et sa sœur Venus disputaient leur match de premier tour en double. La paire avec 14 titres en double du Grand Chelem affrontait la Géorgienne Oksana Kalashnikova et l’Ukrainienne Olga Savchuk.

Dans ce match, l’un des moments les plus drôles du tournoi a eu lieu. Serena était à la réception et elle a rendu le service de l’adversaire avec un coup droit profond. Ensuite, Vénus a proposé une volée, et la réponse de la volée transversale du revers a atterri dans les lignes de tramway et a fait courir Serena sur la ligne de base.

Serena Williams tombe dans la foule

Tout en poursuivant le ballon, elle a tenté de jouer le coup, mais il est devenu détraqué. Simultanément, elle a perdu le contrôle de sa vitesse et est tombée dans les genoux de l’un des spectateurs. “Je courais et je ne pouvais pas m’arrêter”, a déclaré Serena. “Il y avait de jolis messieurs qui ont pu briser ma chute, donc c’était vraiment sympa.”

À la conclusion du point, tout le monde dans la maison a apprécié le moment hilarant et l’a applaudi. «Des messieurs merveilleux m’ont attrapé hier alors que je plongeais dans la foule. C’était tellement drôle, j’ai juste commencé à rire. C’était tellement embarrassant, que je devais juste en rire », a déclaré Serena Williams le même jour.

Dans le match de double en fin de soirée, Venus et Serena Williams ont remporté leur match du premier tour 5–7, 6–1, 6–4. Mais leur prochain match s’est avéré être un cauchemar pour le «duo dynamique» du tennis féminin.

Ils jouaient Kristina Barrois et Stefanie Vögele et ont perdu 0-3 dans le premier set. Serena ne se déplaçait pas bien sur le terrain et n’a pas pu lancer la balle pour un service. Serena souffrait d’une maladie virale. L’Américaine était en larmes lorsqu’elle a été contrainte de se retirer de Wimbledon.

Serena Williams

«J’ai le cœur brisé, je ne peux pas continuer dans le tournoi. Je pensais que je pouvais me rallier ce matin parce que je voulais vraiment participer, mais ce bug a pris le dessus sur moi », a déclaré Williams.

En 2014, sur le court en simple, Serena a perdu contre Alize Cornet 6–1, 3–6, 4–6 au troisième tour. Et vers la fin de l’année, elle a remporté les finales du Stanford Classic, du Cincinnati Open, de l’US Open et de la WTA.