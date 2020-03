REGARDER: Quand Serena Williams et Novak Djokovic ont dansé à l’Open d’Australie et à Wimbledon

La personne la plus drôle en tournée Novak Djokovic a donné de nombreux moments hilarants dans le monde du tennis. Il divertit souvent la foule entre les points et aimait beaucoup pour ses gestes amicaux. Lors de l’Open d’Australie 2013, Djokovic et Serena Williams se sont réunis sur le terrain avec leur danse «Gangnam Style».

Sur la Rod Laver Arena, lors de la “Kids Tennis Day”, les deux légendes du tennis avaient présenté le spectacle. Djokovic a également fait la danse «Gangnam Style» avec ses compatriotes Ana Ivanovic et Victor Troicki.

Danse des champions de Wimbledon avec Serena Williams et Novak Djokovic

Le duo a également dansé ensemble au bal des champions de Wimbledon en 2015. C’est l’année où Serena Williams et Novak Djokovic ont remporté le titre de Wimbledon ensemble. Après cela, ils n’ont pas encore remporté la couronne de Wimbledon ensemble.

Comme fait amusant, Serena Williams est la seule joueuse de la WTA à danser avec le «Big Four» du tennis au ballon des champions de Wimbledon.

Après la victoire de William’s Wimbledon en finale de 2015, elle a terminé son deuxième “ Serena Slam ”, c’est-à-dire en remportant les quatre tournois consécutifs. Cela a commencé à l’US Open 2014 lorsqu’elle a battu son amie Caroline Wozniacki en finale. Plus tard, sa séquence de victoires consécutives au Grand Chelem a été interrompue par Roberta Vinci en demi-finale de l’US Open 2015.

Danse de la médaille d’or olympique de Serena

De plus, Serena’s Crip Walk Dance après sa victoire à la médaille d’or olympique en 2012. À cette époque, la danse a attiré beaucoup d’attention. Elle a battu Maria Sharapova 6-0, 6-1 lors du match pour la médaille d’or. Avec un sourire inestimable sur son visage, Williams a dansé de joie.

Cette année-là aux Jeux olympiques de Londres, Serena a également décroché une médaille d’or dans le domaine du double, où elle était en tandem avec sa sœur aînée Venus Williams.