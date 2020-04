REGARDER – Quand Serena Williams et Venus Williams ont fait une apparition sur “Les Simpsons”

La célèbre sitcom d’animation américaine “The Simpsons” est l’une des séries d’animation les plus anciennes et les plus diffusées de l’histoire des États-Unis. La sitcom a enregistré plus de 600 épisodes, dont l’un était «Tennis the Menace». L’épisode mettait en vedette les champions américains du Grand Chelem Serena Williams, Venus Williams, Andre Agassi et Pete Sampras.

Diffusé le 11 février 2001, l’épisode a reçu des critiques positives de la part des critiques. Quand il a été diffusé initialement, environ huit millions de téléviseurs américains étaient à l’écoute pour regarder l’épisode.

Au départ, le match faisait partie des membres de la famille Simpsons. Peu de temps après, Pete Sampras, Andre Agassi et les sœurs Williams se sont présentés pour le tournoi «Krusty Kharity Klassic» qui se déroulait dans la cour des Simpsons.

Les projets cinématographiques de Serena Williams

Un film documentaire américain, intitulé Venus et Serena sorti en 2012. Le film était centré sur la carrière de tennis des soeurs Williams. Et c’était une sélection officielle pour de nombreux festivals de films en Amérique du Nord. Vénus et Serena ont elles-mêmes joué dans le film. Et aussi, leurs parents et le champion du Grand Chelem à 12 reprises Billie Jean King ont également joué des rôles dans le film.

Un autre documentaire intitulé «Serena», a tourné autour de la carrière du jeune frère en 2016 Comme le suggère l’intrigue, le documentaire a présenté «un regard intime sur la vie de la championne de tennis Serena Williams au cours de sa saison 2015-2016».

En 2018, HBO a diffusé une série documentaire sur le jeune Williams. Il s’appelait «Being Serena». Il était axé sur les succès personnels et professionnels de Williams.

Elle a également joué dans «I Am Bolt», un documentaire sur la vie du triple médaillé d’or jamaïcain Usain Bolt.

Outre les films sur le «duo dynamique», un film intitulé «King Richard» sortira très bientôt. Le film est basé sur le père de Serena et Venus, l’homme derrière leur succès Richard Williams. L’acteur de 51 ans Will Smith travaille actuellement sur le projet biographique.

Lire aussi – «Serena Williams représente un phare de possibilité» – Will Smith