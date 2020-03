REGARDER: Quand Serena Williams s’est déchaînée furieusement contre l’arbitre de chaise aux finales de l’US Open 2018

Neuf ans après ses infâmes demi-finales de l’US Open 2009, où Serena Williams a abusé d’une juge de ligne pour une faute de pied, une autre fusion a eu lieu sur la Arthur Ashe Arena en 2018.

Lors de la finale de l’US Open 2018 contre Naomi Osaka, Williams a reçu une série de violations de code de l’arbitre de chaise Carlos Ramos pour avoir reçu des signaux d’entraîneur, une raquette et des abus verbaux.

Que s’est-il vraiment passé aux finales de l’US Open 2018?

Après qu’Osaka ait réussi un premier set facile 6-2, Williams a eu de sérieux ennuis dans la seconde alors que les Japonais avaient le contrôle total sur le match.

À ce moment, l’entraîneur de Serena, Patrick Mouratoglou, envoyait des gestes de la main depuis la boîte. Pour cette action, l’arbitre portugais Ramos a remis Serena une violation de l’entraînement.

Menant à cela, Williams a fait valoir que ces gestes n’étaient pas des signaux d’entraînement et qu’elle avait le dos tourné vers sa boîte.

Plus tard, l’entraîneur Mouratoglou a admis qu’il tentait de l’entraîner depuis les tribunes et a également accusé l’entraîneur d’Osaka Sascha Bajin avec des allégations d’entraîneur. “Je suis honnête et j’étais entraîneur”, a déclaré Mouratoglou. “Je ne pense pas qu’elle ait regardé une fois. Sascha entraînait également chaque point. Tout le monde le fait. “

Ensuite, Williams a écopé d’un point pour abus de raquette. L’écrasement de la raquette est survenu après que Serena a commis deux doubles fautes dans le cinquième match du deuxième set et a finalement offert son jeu de service à Osaka.

«Vous êtes un voleur» – Serena Williams à l’arbitre de chaise

Serena Williams, perturbée mentalement, a poursuivi son match en finale du Grand Chelem. Puis elle a été engagée dans un autre échange passionné avec Ramos lors du passage à 4-3 dans le deuxième set. Elle a qualifié l’arbitre de «voleur» pour lui avoir accordé un point.

«Chaque fois que je joue ici, j’ai des problèmes. Je n’avais pas de coaching, je ne triche pas. Vous devez faire une annonce. J’ai une fille et je défends ce qui est juste. Vous me devez des excuses », a déclaré l’Américain à Ramos après avoir reçu une pénalité de points.

«Comment osez-vous remettre en question mon personnage. Je n’ai jamais triché de ma vie. Tu ne seras jamais sur un court avec moi tant que tu vivras. Tu es le menteur et tu me dois des excuses. Dis-le. Dites que vous êtes désolé. Tu m’as volé un point. Tu es un voleur aussi », ce fut une explosion de Serena.

Quelques secondes plus tard, Serena s’est vu infliger une pénalité de jeu pour «violence verbale» et Osaka menait 5-3. La cour centrale de Flushing Meadows est devenue bruyante, alors que Williams voulait parler à l’arbitre du tournoi.

Les arbitres ont confirmé les violations de Ramos et plus tard, Serena a perdu contre Osaka 6–2 6–4.

Pour toutes ses effondrements et violations de code lors de la finale de l’US Open 2018, Serena Williams a reçu une amende de 17000 $ US. Et à partir de ce jour, Ramos ne pourra plus arbitrer les matchs professionnels de Serena.

Une percée tragique pour Naomi Osaka

Dans une ambiance inconfortable, Osaka a remporté la plus grande victoire de sa carrière. L’as japonais Osaka a toujours admiré Williams en grandissant. Mais, quand elle a vraiment eu la chance de la jouer sur un terrain final du Grand Chelem, cela s’est avéré catastrophique.

“Je sais que tout le monde l’encourageait, et je suis désolé que cela se termine comme ça. C’était aussi mon rêve de jouer Serena en finale de l’US Open, et je suis vraiment content d’avoir pu le faire. Je suis reconnaissant d’avoir pu jouer avec toi. Merci », a déclaré Naomi après sa victoire.

Serena Williams et Naomi Osaka

L’échange passionné de Serena avec l’arbitre de chaise Ramos n’a pas permis à Osaka de percer le Grand Chelem idéal. Et plus tard avec la foule hue, la jeune japonaise cachait ses larmes avec sa visière.