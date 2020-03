REGARDER – Quand Serena Williams voulait voir les abdos de Rafael Nadal

Serena Williams, 23 fois championne du Grand Chelem, a un jour mentionné qu’elle était une grande «fan de Rafael Nadal» et qu’elle le suivait de près. Elle admire son éthique de travail et essaie de produire le coup droit lourd comme Rafa.

De plus, en 2010, elle a accepté d’être amoureuse de Rafa.

Oui lol RT @MrShadykady: @serenawilliams Êtes-vous amoureux de Rafa Nadal?

– Serena Williams (@serenawilliams) 8 septembre 2010

Plus que son tennis, les fans de Rafa adorent son physique musclé. Que ce soit son bras gauche Popeye ou ses jambes musclées, le monde du tennis est un grand fan de son corps. Sans oublier les muscles abdominaux du majorquin. Ils se démarquent lorsque Rafa enlève parfois sa chemise sur le terrain.

Quand Serena Williams a interviewé Rafael Nadal

Une fois que Serena Williams a eu l’occasion d’interviewer Rafael Nadal, et elle a dit: “Alors Rafa, tu as un grand corps …” elle a été interrompue par John McEnroe puis elle a continué, “pouvons-nous voir vos abdos?”

Retour sur ce moment épique où Serena Williams a interviewé Rafael Nadal pic.twitter.com/2Sc1l4aSl0

– ✨ (@rafaIicious) 23 mars 2020

À l’US Open 2019, Rafa a commenté son corps: «J’adorerais un nouveau corps, mais ce n’est pas possible pour le moment. Peut-être que dans 100 ans, vous pourrez tout changer, mais pas maintenant. »

Son corps a subi de nombreuses blessures et chirurgies, mais c’est certainement l’un des corps les plus en forme du jeu masculin.

Williams et Nadal sont tous deux de bons amis et ils entretiennent des relations agréables. Le duo a remporté son premier Chelem ensemble à Wimbledon 2008 après que Nadal ait interrompu la séquence de victoires de Roger Federer avec 65 matchs.

Cette année-là, l’Espagnol Rafael Nadal est devenu le premier homme depuis 1980 à réussir un «Channel Slam» (remportant l’Open de France et Wimbledon consécutivement). Toujours en 2010, l’as américain Williams a partagé les dés du champion de Wimbledon avec Nadal.

Rafael Nadal et Serena Williams

Leur amitié a parcouru un long chemin. Ils ont décroché Slams ensemble. Et des années plus tard, à l’US Open 2019, Nadal a déclaré: «Serena est incroyable dans ce qu’elle fait, tout le meilleur pour elle. Elle se bat pour gagner à nouveau ici (New York). “