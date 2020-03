REGARDER: Quand Stan Wawrinka a stupéfait Novak Djokovic pour le titre de Roland Garros

L’année était 2015 et c’était le swing en terre battue de la saison de tennis. Les projecteurs étaient braqués sur la cour Philippe-Chatrier à Paris. Tous les regards étaient braqués sur deux hommes: Novak Djokovic et Stan Wawrinka.

L’un était invincible, en quête de réaliser son rêve tant attendu d’un Grand Chelem de carrière. L’autre était un homme qui volait souvent sous le radar à cause d’un certain Roger Federer, mais qui avait remporté un Grand Chelem l’année précédente et cherchait son deuxième Major.

Novak Djokovic avait absolument détruit Rafael Nadal plus tôt dans l’événement, devenant ainsi le deuxième homme à le gérer. La scène était prête pour qu’il puisse enfin mettre la main sur le major disparu.

Novak avait un record très dominant contre Wawrinka avec 17 victoires et 3 défaites. Le Serbe avait l’air toujours aussi dominant et, pour la plupart, il semblait que la finale pourrait très bien n’être qu’une formalité.

Novak Djokovic fait attendre encore un an

Djokovic a commencé le match comme le ferait un champion, contrôlant les rassemblements, obligeant Stan à retirer ses chaussettes avant de porter le coup fatal. Il a pris le premier set relativement confortablement, 6-4. Le deuxième set était similaire au premier. Les deux joueurs tenaient leurs services jusqu’à ce que, à l’improviste, Stan Wawrinka prenne vie.

Le Suisse a cassé le service de Novak à 4-5 pour égaliser le match. Il n’y avait aucun regard en arrière après cela. La confiance de Wawrinka a monté en flèche après cela et il a commencé à frapper la balle aussi purement que je l’ai vu dans ma vie.

Hélas, Novak Djokovic n’avait aucune réponse au pouvoir de l’animal à l’intérieur de Stan.

Wawrinka a remporté les deux sets suivants confortablement pour remporter le match 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 et remporter son deuxième Grand Chelem.

En tant que fan de Novak, je ne me souviens pas d’une perte plus dévastatrice pour le Serbe. Je ne pouvais tout simplement pas croire ce que j’avais vu ce jour-là. Même ainsi, je ne peux pas nier que Stan le méritait simplement en raison de sa performance.

“J’ai joué le match de ma vie”, a déclaré Wawrinka après le match.

Novak a réussi à terminer son Grand Chelem de carrière l’année suivante.