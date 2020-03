REGARDER: Quand Stefanos Tsitsipas n’avait aucune idée, il s’était qualifié pour la finale de l’ATP

La star du tennis grec Stefanos Tsitsipas a eu l’année de son rêve en 2019. Commençant par une performance spectaculaire qui l’a vu atteindre les demi-finales de l’Open d’Australie, Tsitsipas a clôturé son année en remportant les Nitto ATP Finals. Son ascension au sommet a choqué le monde alors qu’il franchissait une étape après l’autre en démolissant des adversaires de qualité en cours de route.

Cependant, quelque chose de très particulier s’est produit concernant la qualification de Tsitsipas pour la finale de l’ATP. Apparemment, le joueur de 21 ans n’avait aucune idée qu’il participerait aux championnats de fin d’année.

Comment cette étrange tournure des événements s’est-elle produite? Découvrons-le.

Comment Stefanos Tsitsipas a-t-il oublié quelque chose d’aussi important?

Pensé 🇬🇷 @StefTsitsipas savait qu’il s’était qualifié pour les #NittoATPFinals?

Le Grec n’en avait aucune idée 😂

🎥: @TennisTV pic.twitter.com/fu8ETvlpiC

– ATP Tour (@atptour) 11 octobre 2019

La star insurgée grecque participait à l’Open de Shanghai à cette époque. Il venait de remporter l’une des plus grandes victoires de sa vie. Stefanos avait battu Novak Djokovic en quart de finale.

Cependant, il avait également réalisé quelque chose dont il n’avait aucune idée. La star grecque s’était qualifiée pour la finale Nitto ATP à Londres. Honnêtement, c’est une très belle réussite et les joueurs gardent une trace des points qu’ils obtiennent dans la course pour une place de qualification aux championnats de fin d’année. Cependant, le joueur de 21 ans ne gardait aucune trace.

Dès que l’intervieweur a demandé sa réaction sur cette réalisation, il a été choqué d’avoir réellement atteint cette étape incroyable. Voici comment s’est déroulée sa réaction –

“En aucune façon! Vraiment? Je ne le savais pas! Oui! Je n’avais vraiment aucune idée honnêtement. Est-ce sécurisé? C’est vrai, vous pouvez voir ma réaction. Je n’en avais aucune idée. Je ne regardais même aucun classement. J’ai essayé de m’en éloigner autant que possible. »

Au fur et à mesure, Tsitsipas allait gagner la finale Nitto ATP. En chemin, il a vaincu des légendes comme Roger Federer et ses contemporains comme Daniil Medvedev et Dominic Thiem. 2019 allait vraiment devenir l’année de Stefanos Tsitsipas.