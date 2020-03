REGARDER: Rafael Nadal, 15 ans, incapable de se souvenir de ses réalisations

Avec sa victoire à Acapulco, Rafael Nadal a remporté son 85e titre ATP, le plaçant 4e sur la liste de tous les temps. Après cette victoire, on peut se demander combien de titres Rafa a gagné avant de rejoindre le circuit ATP? La réponse à cette question a été partiellement donnée dans un tweet récent.

Regardez: Rafael Nadal essayant de se souvenir des titres qu’il a remportés

Dans la vidéo, nous voyons Rafael Nadal comme un adolescent répertoriant tous les titres qu’il avait gagnés et se retrouvant finalement incapable de se souvenir de plus. Rafa a connu un succès retentissant même à l’adolescence, remportant de nombreux titres. Il a remporté tellement de titres au cours de son adolescence que se souvenir de chacun d’eux est devenu une tâche presque impossible.

On pourrait demander à Rafa, 33 ans, de répertorier tous les titres qu’il a remportés dans sa carrière et de le regarder travailler pendant des heures et des heures en énumérant les titres qu’il a gagnés. Il ne se souvient peut-être toujours pas qu’il a gagné beaucoup plus depuis son adolescence, mais ce serait amusant de le voir essayer.

Les fans de Rafa espéraient voir l’Espagnol ajouter plus à son bilan, mais la suspension de la tournée ATP l’a empêché. La pandémie de coronavirus a annulé 5 des 9 tournois Masters de l’année. L’Open de France qui est le deuxième Grand Chelem de l’année a également été reporté.

Plus important encore, les fans de Rafa doivent espérer que Rafa reste en bonne santé car le coronavirus se propage rapidement. Il a déjà tué de nombreuses personnes en Espagne et Rafa doit rester à l’abri de ce virus mortel.

Récemment, un vaccin contre le coronavirus a été développé qui pourrait contenir le virus. Les essais humains ont commencé, il est donc à espérer que la tournée ATP démarre à nouveau en juin et nous pouvons voir Rafa de retour en action à la poursuite de quelques titres.