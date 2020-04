REGARDER: Rafael Nadal dit à ses fans que les jours de quarantaine se terminent

L’icône du tennis espagnol Rafael Nadal est constamment en contact avec ses fans pendant la quarantaine. Alors que son pays se glisse dans le terrible territoire de la pandémie, Rafa a cherché à insuffler un peu d’espoir à ses partisans.

L’Espagne se rapproche désormais de l’Italie et de l’Amérique en termes de zones les plus touchées. Des stars comme Rafael Nadal font également de leur mieux en contribuant au soulagement. En fait, il a fait équipe avec Pau Gasol de la NBA pour lever une somme de 11 millions d’euros grâce à la contribution des athlètes.

Non seulement cela, Rafa télécharge également des vidéos via ses réseaux sociaux pour garder les fans pleins d’espoir. Le dernier épisode l’a vu travailler et donner un message court et puissant à sa légion de fans.

Hay que animarse y seguir !!!! 💪🏻💪🏻💪🏻 #yomequedoencasa # iorestoacasa # istayhome #jerestechezmoi pic.twitter.com/3uX6pc4ubo

– Rafa Nadal (@RafaelNadal) 2 avril 2020

Qu’a dit Rafael Nadal?

Nadal a décidé de parler à ses fans pendant la douloureuse quarantaine via une vidéo Twitter. Voici ce qu’il avait à dire pendant qu’il suait –

“Bonjour tous le monde. Ici, nous sommes des gars, des moments difficiles, mais nous nous rapprochons. Depuis aujourd’hui, j’ai essayé de changer et de rester positif en comptant les jours qui passent car il en reste moins. Salutations à tous et remontez le moral. VAMOS! ”

Les joueurs qui s’entraînent à la maison ne sont pas rares ces jours-ci. Le Wimbledon étant également face à la hache, il n’y aura pas de tennis pendant une période prolongée. Il y a un énorme risque de rouille des joueurs pendant cette période.

C’est pourquoi, des stars comme Rafael Nadal, Roger Federer et Stan Wawrinka ont été vues travailler dur au gymnase tout en frappant avec la raquette de tennis. De toute évidence, rien ne peut remplacer une véritable pratique de match.

Cependant, il est également important de veiller à ce que votre corps n’oublie pas à quoi ressemble le dur labeur. Il ne sera pas surprenant que cela devienne un facteur majeur à la fin de la saison. La plupart des joueurs souffriront du manque d’entraînement et pourraient prendre un tournoi ou deux pour se faire remarquer.

Rafael Nadal ne fera certainement pas partie de ces joueurs.