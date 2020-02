Regarder: Rafael Nadal frappe un vainqueur fou d’un smash

Rafael Nadal prend un bon départ à l’ATP 500 Mexico Open à Acapulco. En huitièmes de finale, Nadal a affronté et battu Miomir Kecmanović, de Serbie, 6-2, 7-5. Nadal a également donné aux fans un vainqueur ridicule dont il se souviendra pendant de nombreuses années à venir.

Rafael Nadal réussit l’étourdissement

Nadal cherche à s’améliorer à Acapulco cette fois-ci après avoir perdu en finale l’an dernier. Il passe maintenant aux quarts de finale après avoir battu Kecmanović. Alors que le premier set était assez simple, le second était beaucoup plus compétitif.

Miomir a réussi à donner à Nadal quelque chose à penser dans le second. Sans surprise, Rafa avait les réponses à presque toutes les questions que lui avait posées le Serbe. Cela comprenait un écrasement très touché par les Serbes, que Rafa a rapidement récupéré.

Il est difficile de classer aucun des coups de feu de Nadal comme «fou». Non pas parce qu’il ne les frappe pas, mais parce qu’il a frappé des tirs ridicules au fil des ans. Cela fait maintenant partie de son jeu.

Cependant, son vainqueur contre Miomir était tout simplement incroyable à voir. À 3-4 et égalité, Miomir frappe un service coulissant large, forçant Nadal à l’atteindre et à le renvoyer haut dans les airs et sur le court.

Miomir ne fait aucune erreur en écrasant la balle de l’autre côté du terrain. Mais Nadal court sur toute la largeur du terrain et frappe une beauté d’un vainqueur en coup droit courant. Regardez l’incroyable photo ci-dessous.

VOUS ME BRANLEZ, @RafaelNadal?!? @ TennisTV | # AMT2020 pic.twitter.com/p0SelJr9Os

– ATP Tour (@atptour) 27 février 2020

Vous devez ressentir pour Kecmanović. Il a tout fait correctement, tout ce que vous voudriez, sur un point crucial du match, mais Rafa ne sait tout simplement pas quand lâcher prise. Ce n’est pas la première fois que l’Espagnol étonne tout le monde avec un vainqueur en cours d’exécution, mais celui-ci est pour les âges.

Rafael Nadal affrontera désormais Kwon Soon-woo, de Corée du Sud, en quart de finale. Alors que celui-ci lui semble assez facile, la demi-finale opposera Nadal au vainqueur entre Stan Wawrinka et Grigor Dimitrov.

Avec Nick Kyrgios hors de l’événement après son retrait, l’objectif de Nadal d’aller plus loin que l’an dernier est devenu un peu plus facile. Mais connaissant Rafa, il ne se détendra pas avant d’avoir le titre.